Ikke noe nytt fra SAS-forhandlingene

STOCKHOLM/OSLO (VG) Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening (NSF) landet onsdag morgen på Arlanda for å vende tilbake til forhandlingsbordet med SAS-ledelsen.

PÅ VEI: Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, landet onsdag morgen på Arlanda.

Frontene har vært steile og konflikten fastlåst siden 900 piloter gikk ut i streik mandag forrige uke.

Onsdag klokken 10 møttes partene igjen ved forhandlingsbordet i Stockholm. I 17.30-tiden har det ikke blitt kommunisert noe om forhandlingene.

Reisegiganten Apollo krever ifølge Dagens Industri at de to partene kommer til enighet om en «langsiktig løsning».

– Hvis de vil at våre kunder skal like dem må det skje en forandring, uttaler kommunikasjonssjef Sandra Miller Kinge i Apollo til Dagens Industri.

Apollo har for øyeblikket over 2.000 reisende strandet i utlandet på grunn av SAS-streiken, ifølge den svenske avisen.

NSF-leder Roger Klokset landet tidligere på dagen på Arlanda.

– Hvilke forventninger har du til dagen i dag?

– Jeg forventer at SAS-ledelsen har en reell vilje til å forhandle og en vilje til å respektere inngåtte avtaler. Det gjelder både tariffavtaler, og gjeninntredelsesrett for våre ansatte, sa han da.

– Har du noen forhåpninger om at dere kan komme til enighet i løpet av dagen?

– Ja vi stiller alltid til forhandlinger med forventninger og forhåpninger om å komme til enighet. Det har vi gjort helt siden november og sånn er det i dag også.

– Har partene kommet noe nærmere hverandre nå, siden forrige uke?

– Nei det har ikke vært noen kontakt siden sist mandag, så vi får se hva dagen bringer.

– Ikke noe å tape

Klokset mener pilotene har strukket strikken langt.

– Vi har allerede strukket oss langt, kanskje for langt.

– Må SAS innfri alle kravene deres for at dere skal komme til enighet?

– Ja. Jeg mener SAS valgte en streik forrige mandag. Vi ser ingen annen utvei en å stå i det. Når man ikke har noe å tape, blir valget enkelt.

TILBAKE: Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, er klar for å sette seg ved forhandlingsbordet på nytt.

– Har dere satt noen frist for dagens forhandlinger?

– Vi er allerede i streik, så det er ikke så mye mer vi kan gjøre. Det kan gå raskt, hvis vi finner ut at vi ikke blir enige og bryter i dag, eller så kan det ta lengre tid hvis vi ser bevegelse i forhandlingene. Men det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Vi er konstruktive og for å finne en løsning, men posisjonsmessig har vi ikke noe mer å gå på. Det er grenser for hvor langt vi kan gå.

Riksmegler på plass

Den norske riksmegleren Mats Wilhelm Ruland er også på plass i Stockholm. Han sa at han er optimistisk og håper at partene stiller løsningsorienterte.

– Partene har signalisert at de vil forhandle, og det skal vi være med på. Det er mange spørsmål som ikke er løst, sier han til VG utenfor Næringslivets hus i Stockholm like før møtet.

Ruland ville ikke kommentere om det er konkrete forslag på bordet, men var tydelig på at det er en stor arbeidskonflikt som må løses så fort som mulig:

– Den berører tredjepart. Det er mange som ikke får reist, mange som er strandet og selskapet er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Flyanalytiker: Har kostet én milliard

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til VG at begge partene vil være veldig interesserte i å komme frem til en løsning, forutsatt at de får oppfylt sine krav.

Han anslår at streiken så langt har kostet rundt én milliard kroner.

Men selv om flere ting tyder på at partene er nærmere en løsning enn tidligere, peker flyanalytikeren på to ting SAS må levere på:

– Fra pilotenes side er det det prinsipielle, som dreier seg om gjenansettelse av pilotene som ble sagt opp under pandemien, og å få fagforbundene til de to datterselskapene inn i sitt eget system.

– Hvordan ser det ut nå rett før møtet?

– De er under et voldsomt press fordi mesteparten av flyene står på bakken og tusenvis er strandet rundt omkring. Men dette dreier seg også om SAS’ fremtid og mulighet til å forhandle frem avtaler som SAS Forward, sier Elnæs.

SAS har selv anslått tapet til 100–130 millioner kroner om dagen.

– Hvordan ser fremtiden ut nå om streiken avsluttes?

– Det ville vært et løft, men det avhenger av hvordan den nye avtalen ser ut. Men om den ser annerledes ut enn den SAS-Forward planen vil det bli vanskelig å forhandle med kreditorer og investorer

– Kan SAS overleve?

– Ja, jeg tror det, får streiken en snarlig slutt. SAS har bra med kapital på bok, sier flyanalytikeren.

Forventer noe nytt

Leder i SAS Norge Flygerforening (SNF) Jan Levi Skogvang uttrykte på vei inn til Næringslivets hus at de forventer at ledelsen har noe nytt å legge frem:

– Gjør de ikke det, er vi klare til å gå etter ti minutter. Dette er opp til SAS.

Pressekontakt i SAS Norge, Tonje Sund, skriver i en SMS til NTB at de ønsker maksimalt med ro rundt prosessen, og at de ikke ønsker å kommentere saken ytterligere nå.

Flyanalytiker Elnæs har tidligere sagt til VG at han blir overrasket om partene ikke kommer frem til en avtale, når de igjen møtes til forhandlinger.

– Jeg tror og håper at SAS er oppe og flyr i løpet av uken, sier Elnæs.