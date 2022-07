Skjebnetorsdag for strømprisen

EU-kommisjonen tviler på at gassrørledningen Nord Stream 1 til Tyskland starter opp igjen torsdag etter 10 dagers planlagt vedlikehold. I så fall vil norske strømpriser trolig skvette opp.

Nord Stream 1 kommer i land i Lubmin i Tyskland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er the Wall Street Journal som har snakket med Johannes Hahn, europakommissær med ansvar for budsjett og forvaltning.

– Vi jobber ut fra antagelsen om at den ikke kommer tilbake i drift, sa Hahn til journalister i Singapore, ifølge Wall Street Journal. Det melder Reuters.

– Realistisk scenario

Uttalelsen kommer i kjølvannet av at nyhetsbyrået meldte at den russiske energigiganten Gazprom har informert sine europeiske kunder om at selskapet ikke kan garantere gassforsyninger grunnet «ekstraordinære» omstendigheter, noe som øker frykten for at Moskva ikke gjenåpner rørledningen torsdag.

– Dette er et veldig realistisk scenario. Det er ikke uten grunn at Europa er bekymret for dette, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight, til VG om en mulig langvarig stans av gass gjennom Nord Stream 1.

Den 1224 kilometer lange rørledningen, som går langs bunnen av Østersjøen fra Russland til Tyskland, transporterer mer en en tredjedel av all russisk naturgass til EU.

– Slik det har utviklet seg er det større og større sannsynlighet for at rørledningen ikke gjenåpner. Jeg har sluttet å bli overrasket når det gjelder Putin og den russiske håndteringen av energi, sier Lilleholt og viser til at Russland kuttet strømforsyningen til Finland da finnene ville inn i NATO.

Russiske kilder sier onsdag til Reuters at landet trolig skrur gassen på igjen i Nord Stream som planlagt, men at rørledningen ikke vil gå for full kapasitet.

Det er i tråd med hva Russlands president signaliserte sent tirsdag, nemlig at rørledningen vil bli gjenåpnet. Men Putin sa at Nord Stream neste uke kan komme til å pumpe bare 20 prosent av full kapasitet hvis en turbin som er vedlikeholdt ikke returneres til Russland på grunn av sanksjonene. Det skriver Bloomberg.

Etter hektisk diplomatisk aktivetet skal turbinen nå være på vei fra Canada.

Mer om dette lenger ned i saken.

Den russiske presidenten sa også til pressen at det statlige energiselskapet Gazprom skal oppfylle alle sine forpliktelser «fullt ut», skriver NTB.

Markedet prøver å tolke hva Putins kommentar betyr. Mange forventet ikke at gassen ville bli skrudd på igjen i det hele tatt, men betingelsene skaper usikkerhet.

– Det er helt klart at Moskva kutter forsyningene av geopolitiske årsaker - de ønsker å skape en europeisk gasskrise denne vinteren for å bringe Europa i kne slik at de kutter støtten til Ukraina, sier Tim Ash, seniorstrateg i Bluebay Asset Management, til Bloomberg.

Over 3 kroner kWh

I brevet Gazprom har sendt sine europeiske kunder, som skal være datert den 14. juli og som Reuters har sett, erklærer den russiske gassmonopolisten «force majeure» (særlige omstendigheter utenfor menneskelig kontroll, red.anm.) med tilbakevirkende kraft på gassforsyninger fra 14. juni.

Reuters skriver mandag at Gazprom ikke har besvart nyhetsbyråets henvendelser.

OSLO: Gjennomsnittprisene for strøm i Oslo i første kvartal neste år ser i dag ut til å havne på 3 kroner og 10 øre.

Hvis gasskranene til Tyskland stenges, vil det også merkes i Norge.

– Så lenge vi har så lite vann i magasinene som vi har, vil det få en indirekte påvirkning på strømprisene i Sør-Norge, sier Lilleholt og viser til at regjeringen har kommunisert til kraftprodusentene en forventning om at de sparer på vannet slik at vi har nok kraft gjennom vinteren.

Lilleholt opplyser at vinterprisene på strøm i Tyskland tirsdag lå på langt over fire kroner per kilowattime (kWh) mens gjennomsnittprisen for første kvartal neste år lå på 3,20 kroner i Kristiansand og 3,10 kroner i Oslo.

– Hvis det blir en realitet at vi mister all gassflyt fra Russland til Tyskland vil nok markedet reagere med enda høyere priser, sier Lilleholt.

Strømstøtte

Trøsten for vanlige folk heter strømstøtte. Staten dekker nemlig 80 prosent av det som overstiger 70 øre per kilowattime av gjennomsnittlig strømpris og 90 prosent fra og med oktober. Det er også opprettet en tilsvarende ordning for frivillige organisasjoner og landbruk.

– Jeg regner med at det må komme tiltak for næringsdrivende, og hytteeierne vil få seg en skikkelig smekk, sier Lilleholt.

Dagens Næringsliv meldte denne uken at prisøkninger på hvetemel og strøm struper bakeriene.

Russland har tidligere truet med å stanse gassleveransene gjennom Nord Stream 1-rørledningen, og den 13. juli sa Gazprom at selskapet ikke kan garantere at gassrørledningen vil virke etter det årlige vedlikeholdsarbeidet som gjøres om sommeren når etterspørselen er lavere.

Selskapet opplyste da at det heller ikke visste om en «kritisk» turbinmotor kom til å bli returnert etter at den hadde vært til reparasjon i Canada. Flere gassturbiner vedlikeholdes nemlig på et anlegg i Canada som eies av tyske Siemens.

Men mandag meldte den russiske avisen Kommersant at Canada søndag sendte en reparert turbin med fly, skriver Reuters.

Etter planen skal Nord Stream 1 åpnes igjen 21. juli, men i år frykter altså tyske myndigheter en langvarig stans som følge av Russlands krigføring i Ukraina. I juni kuttet Russland gassleveransene til 40 prosent av rørledningens kapasitet med henvisning til forsinket leveranse av utstyr som skulle vedlikeholdes av Siemens.

Dermed steg gassprisene.

En rekke vestlige land, inkludert Tyskland, har innført en rekke sanksjoner mot Russland for å få slutt på krigen. Russland har stanset gassforsyningen til flere land i det som anses som et svar på sanksjonene.