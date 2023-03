Fagforeninger ber Equinor bytte advokatfirma: – Ingen skam å snu

Fagforeningstopper reagerer på at Equinor benytter seg av omstridt advokatselskap i USA. NITO-president Trond Markussen er ikke beroliget over Equinors tilsvar og mener energiselskapet bør finne seg et nytt advokatfirma.

Trond Markussen er president for fagforeningen NITO, som representerer over 100.000 ingeniører og teknologer.

Forrige uke skrev E24 at Equinor har hyret advokatfirmaet Jackson Lewis i forbindelse med sine havvindsprosjekter i USA. Selskapet, som spesialiserer seg på arbeidsrett, skal bistå Equinor i å utarbeide prosjektarbeidsavtaler for fremtidig ansatte.

Samtidig lister advokatselskapet «fagforeningsunngåelse» som noe de tilbyr selskaper i energisektoren. I tillegg arrangerer Jackson Lewis kurset «Hvordan forbli fagforeningsfri».

I et intervju med E24 understreker Pål Eitrheim, sjef for Equinors fornybarsatsing, at selskapet ikke vil benytte seg av de nevnte tjenestene, og han tar sterkt avstand fra kurset.

Likevel er ikke NITO-president Trond Markussen beroliget.

– Det Jackson Lewis promoterer bryter veldig med norske verdier, og med den opplevelsen vi har av Equinor sine verdier, sier Markussen.

NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon) er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med over 100.000 medlemmer. I Equinor har NITO mer enn 1.300 medlemmer.

– Equinor sier at Jackson Lewis jobber i henhold selskapets verdier, men det hadde vært mye mer fornuftig å finne et firma som har de samme verdiene som Equinor. Det er to forskjellige ting, slår NITO-sjefen fast.

Equinor skal forhandle frem avtaler

Det er i forbindelse med havvindsprosjektet Empire Wind, som er et samarbeid mellom Equinor og BP, at selskapet vil benytte seg av advokatselskapet Jackson Lewis.

Prosjektet skal gi strøm til rundt to millioner hjem i New York.

Fornybarsjef i Equinor, Pål Eitrheimi, forteller at selskapet har forpliktet seg i en avtale med delstaten om å forhandle frem avtaler med ulike fagforeninger.

Han understreker at Jackson Lewis skal jobbe i henhold til Equinors verdier og prinsipper. Han forstår at det kommer reaksjoner på Jackson Lewis kurs i fagforeningsunngåelse, men sier at advokatselskapet har et mer sammensatt rykte enn det som har blitt beskrevet.

– Dette er et kompetent advokatfirma innenfor arbeidsrett, sier Eitrheim.

Pål Eitrheim i Equinor sier til E24 at de vil fortsette samarbeidet med advokatselskapet så lenge selskapet forholder seg til oppdraget de har fått og representerer Equinors holdninger og verdier på en god måte.

– Ingen skam å snu

Likevel frykter NITO-presidenten at samarbeidet med advokatselskapet kan gå ut over Equinors omdømme.

– Når et selskap må ut og prøve å forklare noe så treffer det kun enkelte. De aller fleste vil lese om dette og gjøre sine egne vurderinger. Dermed kan en sak som denne påvirke omdømmet til Equinor på en negativ måte, sier Markussen.

NITO-presidenten vil sterkt anbefale Equinor å finne seg et nytt advokatfirma som ikke «reagerer aggressivt på fagorganisering», men som respekterer de ansattes rettigheter.

– Det er ingen skam å snu.

Han får støtte fra presidenten i Tekna, Lars Olav Grøvik. Han representerer 100.000 medlemmer, der 4.700 er ansatt i Equinor.

– Jeg vil si at det skal stå dårlig til der borte (USA) med advokatfirmaer om ikke det finnes et bedre alternativ enn dette. Nå vet ikke jeg hvilke alternativer Equinor har, men jeg mener de bør avslutte samarbeidet, sier Grøvik.

Presidenten i Tekna, Lars Olav Grøvik. Tekna har 100.000 medlemmer, der 4.700 er ansatt i Equinor.

Topplederen i Tekna er overrasket over at Equinor ikke tenkte på signaleffektene ved å inngå et samarbeid med advokatselskapet.

– Når et statskontrollert norsk selskap, inngår avtale med et firma, som du med et enkelt Google-søk ser at har en historikk som er svært tvilsom sett ut fra hvordan vi vil ha det i Norge, så synes jeg at det er, mildt sagt, betenkelig.

Ikke beroliget

Hans-Erik Skjæggerud er leder for fagforeningen YS som har 230.000 medlemmer i 11 ulike YS-forbund. Tre av forbundene organiserer medlemmer i Equinor.

Ei heller Skjæggerud er beroliget over svarene Equinor har gitt så langt. Han mener de viser at Equinor ikke tar saken på alvor.

Hans-Erik Skjæggerud er leder for fagforeningen YS. Han er ikke beroliget av svarene Equinor har gitt om bruken av advokatselskapet.

– På den ene siden sier at de er opptatt av å følge prinsippene om rett til fagorganisering, men samtidig så bortforklarer de det ved å samarbeide med det advokatselskapet som åpenbart bryter med det, sier han.

Skjæggerud mener det ikke noen grunn til å diskutere om det Jackson Lewis bryter med Equinors prinsipper.

– Når de tilbyr kurs til kunder som omhandler hvor man kan komme seg unna farsforeninger, så sier det seg selv at de ikke når opp til de standardene som Equinor selv har satt.

LO, som er Norges største fagforening, ønsker ikke å kommentere saken. Men Frode Alfheim, leder av LO-forbundet Industri Energi har følgende å si:

– Jeg syns det er håpløst at de bruker aktører med et sånn stempel på seg. Det er ikke den type tjenester Equinor skal kjøpe når de opptrer i utlandet. Dette gir dem en fryktelig dårlig sak.

Alfheim sier de har god dialog med Equinor og at de vil ta opp saken.

Tillitsvalgt vil følge opp

I lys av E24s sak ba Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i SAFE i Equinor, om et oppklaringsmøte med ledelsen.

Møtet fant sted fredag ettermiddag i forrige uke, og Teige forteller at han gikk ut av møtet med en bedre magefølelse enn han kom inn med.

– Når vi organiserer arbeid i Norge eller i USA eller hvilket som helts annet land, så skal vi ha det samme verdisettet, og ta vel imot organisert arbeid og system, sier Teige.

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige.

– Da sa Equinor at selvfølgelig, det mener de også. Dette her kom skjevt ut. De hadde ikke hyret dette advokatselskapet for å hindre organiseringen, men hjelper de å skrive arbeidsavtaler.

– Da sa vi ok, la oss se om det faktisk blir en endring her. Så vi gir de litt tid til å få dette til.

Og det er ikke bare fagorganisering han er opptatt av. Teige mener Equinor må legge til rette for langsiktighet i arbeidsavtalene sine.

– Vi skal bygge ut en vindpark og drive den i mange år. Gode arbeidsavtaler og langsiktighet skaper bedre resultat og HMS. Hvis det er mye gjennomtrekk og veldig kortsiktighet på arbeidet så oppnår du ikke sånne ting.

Han forsikrer E24 om at de tillitsvalgte vil følge dette tett gjennom hele året, og utelukker ikke en tur til USA for å se at det faktisk skjer.

Talsperson i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold, bekrefter til E24 at selskapet har hatt møter med tillitsvalgte. Han beskriver møtene som gode og nyttige.

– Vi forstår foreningenes bekymringer og da er det viktig å møtes for å oppklare det. Vi har vært tydelig på at kompetent og organisert arbeidskraft er viktig og det er derfor vi har forpliktet oss til å forhandle frem disse prosjektarabeidsavtalene, sier Frantzen Eidsvold.