Kraftig nedgang i hyttesalget i første kvartal: – Folk har kjøpt seg ferdig for en stund

Man må tilbake til første kvartal 2003 for å finne færre omsetninger.

– Det kan være flere årsaker til nedgangen, sier seksjonssjef Dagfinn Sve i SSB.

I første kvartal falt omsetningen av fritidseiendommer 24,5 prosent. Totalt ble det omsatt 1806 fritidsboliger i fritt salg i kvartalet. Det viser ferske SSB-tall.

– Det kan være flere årsaker til nedgangen. Høye strømpriser og en stigende rente kan ha gjort mulige kjøpere mer forsiktige. I tillegg var det veldig mange omsetninger i perioden 2020-2022, noe som kan ha bidratt til at antallet har gått noe ned i 2023, sier seksjonssjef Dagfinn Sve i SSB.

Ikke overrasket

Flere meglere venter at hyttemarkedet vil være roligere fremover.

– Dette er egentlig alt annet enn overraskende, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han peker på at hyttesalget steg jevnt og trutt frem til pandemien, før det fikk en voldsom oppsving under pandemien hvor hytter ble solgt i raskt tempo.

– Nå er vi i en situasjon hvor folk har kjøpt seg ferdig for en stund. For det andre er det andre krefter som modererer kjøpelysten, alt fra høyere renter til inflasjon, sier Lauridsen.

Han tror noe av den viktigste usikkerheten er knyttet til når rentetoppen blir. Når husholdninger vet hva rentetoppen ender på, vil de også få mer forutsigbarhet i privatøkonomien. De kommende månedene venter likevel Lauridsen en nedgang i hyttesalget.

– Jeg tror vi kommer til å fortsette å se at antall solgte boliger vil ligge litt under det som var situasjonen før pandemien. Vi ser en jevn og grei omsetning, men det er under årene før pandemien. Det er nok veldig naturlig at vi vil fortsette å se denne trenden i månedene fremover. Så får vi se hva rentetoppen til Norges Bank blir, og etter det kan det komme en oppsving i antall soglte fritidsboliger igjen.

Gjelder alle fylker

Det ble omsatt færre fritidsboliger i fritt salg i alle fylker i første kvartal.

Nedgangen var største i Agder, hvor det ble omsatt 35 prosent færre hytter sammenlignet med samme kvartal året før.

Den høyeste gjennomsnittsprisen per omsetning var i Oslo og Viken, med 3,5 millioner kroner. På landsnivå ble en fritidsbolig i gjennomsnitt omsatt for 2,8 millioner kroner.

I Innlandet var nedgangen på 29 prosent. Flest hytter skiftet eier i Innlandet og Viken og Oslo, henholdsvis 412 og 389 omsetninger i fritt salg.

Totalt ble det omsatt 19.267 selveierboliger og 6618 borettslagsleiligheter i fritt salg i første kvartal. Omsetningen av selveierboliger i fritt salg hadde en marginal omsetningsnedgang på 0,3 prosent.

Her var det en oppgang i Oslo og Trøndelag på henholdsvis 12 og 16 prosent.

I Viken ble det omsatt 12 prosent færre selveierboliger i 1. kvartal 2023 enn i samme kvartal året før. Omsetningen av borettslagsleiligheter gikk opp med 6,7 prosent.

Rentemøte torsdag

Det er nytt rentemøte torsdag, og spenning knyttet til om Norges Bank vil heve renten ytterligere. Per nå ligger styringsrenten på 3,0 prosent. Det er den høyeste renten siden 2009.

Norges Banks prognose fra mars legger opp til at renten heves på nytt både i mai og juni med 0,25 prosentpoeng per møte.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) tror renten vil stoppe opp der, og at styringsrenten vil gå ned til 3,0 prosent i slutten av 2024.