EU-kommisjonen: Vil ha pristak på russisk gass

EU-kommisjonen legger frem en rekke forslag for å møte energikrisen. Blant dem finner man pristak på russisk gass og inntektstak for selskaper som produserer billig strøm.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Saken oppdateres.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen gikk umiddelbart til angrep på Russland da hun skulle legge frem nye forslag for å håndtere energikrisen.

– Vi står overfor en ekstraordinær situasjon. Fordi Russland er en upålitelig leverandør. Men også fordi Russland aktivt manipulerer våre energimarkeder, sier von der Leyen.

Dette er de fem forslagene EU-kommisjonen nå legger frem:

Innføre et inntektstak for selskaper som produserer strøm med lave kostander.

Innføre et pristak på russisk gass.

Innføre et mål om å redusere forbruket av energi i timer der det brukes mye strøm.

Innføre et solidaritetsbidrag fra olje- og gasselskaper.

Sikre at kraftprodusenter får støtte til å håndtere uro i markedene.

Lekkasjer

Før pressekonferansen kom det en rekke lekkasjer fra flere medier.

Financial Times og Bloomberg skrev at kommisjonen vil anbefale medlemslandene å sette et priistak på strøm på 200 euro per megawattime. Dette skulle gjelde for kraftprodusenter som ikke produserer strøm fra gass.

Et tak på 200 euro per megawattime, tilsvarer rundt to kroner per kilowattime. Strømprisen ligger til sammenligning på rundt 4,60 kroner per kilowattime i Tyskland onsdag.

EU-kommisjonen har i sitt forslag understreket at et pristak må være så høyt at det ikke vil hindre fremtidige investeringer i fornybar energi, ifølge FT.

Forslaget skal diskuteres av diplomater fra de 27 EU-landene onsdag, skriver avisen.

EU-toppen har tidligere varslet at kommisjonen vurderer å gripe inn i energimarkedet, og at de jobber med en «strukturell reform».

Europeiske energiselskaper stiger på kontinentets børser etter nyheten. Østeriske Verbund klatrer rundt 12 prosent, mens tyske RWE er opp rundt syv prosent. Her hjemme snudde solselskapet Scatec fra en nedgang på rundt to prosent til oppgang etter nyheten ble kjent.