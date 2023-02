Equinor til Reuters: Sanksjoner hindret selskapet i å bidra i Nord Stream-undersøkelser

EU-sanksjoner mot Russland hindret Equinor i å tilby tjenester og utstyr for å inspisere de skadde Nord Stream-rørledningene i fjor.

Et bilde som viser gass som slippes ut fra Nord Stream 2-rørledningen 28. september i fjor.

Gassrørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjonene på bunnen av Østersjøen i slutten av september i fjor.

Det ble avdekket fire gasslekkasjer på Nord Stream-ledningene nær Bornholm i Østersjøen, og etterforskere i Sverige og Danmark har slått fast at rørledningene ble utsatt for sabotasje.

Nå sier Equinor til nyhetsbyrået Reuters at EU-sanksjoner mot Russland hindret selskapet i å tilby tjenester og utstyr for å inspisere de skadde Nord Stream-rørledningene i fjor.

– Det norske utenriksdepartementet har uttalt at arbeidet med rørledningene vil være i strid med det norske sanksjonsregelverket – og i forlengelsen av EUs sanksjonsregelverk, opplyser selskapet til Reuters.

Det norske utenriksdepartementet har ikke kommentert saken overfor nyhetsbyrået.

Mangelen på norsk bistand i reparasjonsarbeidet har trolig gjort prosessen dyrere og mer krevende, ifølge Reuters.

For at olje- og gasselskapene i sin tid skulle få lov til å legge rør på dypt vann, krevde norske myndigheter på 70-tallet at operatørselskapene kunne dokumentere at skader kunne repareres.

På grunn av dette har reperasjon av rørledninger på dypt vann siden den gang teoretisk sett vært en norsk spesialdisiplin, har Stavanger Aftenblad tidligere skrevet.

I dag er Equinor operatør ved PRSI (Pipeline Repair and Subsea Intervension) som er operasjonssentralen for reperasjon av rørledninger. Denne ligger på Killingøy i Haugesund. Blant medlemsbedriftene er Nord Stream AG som eier rørene som ble ødelagt.