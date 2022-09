Prins Charles – britenes nye konge

Britenes nye statsoverhode, kong Charles III, er både populær og omstridt. Han har sjelden vært redd for å si rett ut hva han mener.

Charles har til tide vært svært frittalende som prins. Som konge må ha veie sine ord nøyere.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det ble kalt århundrets bryllup da Charles og Diana giftet seg i 1981. Men lykken ble kortvarig. De ble separert i 1992 og formelt skilt i 1996. I 1997 omkom Diana i en bilulykke i Paris.

Charles og Camilla i hyggelig passiar under et hesteshow i Skottland 3. september. De to var ungdomskjærester og giftet seg til slutt i 2005. Det var dronning Elizabeths ønske at Camilla skulle få tittelen dronning.

Med en mor som satte rekord som regjerende dronning, måtte Charles bli godt opp i 70-årene før han fikk ta over tronen. Og hans kjære Camilla fikk bli dronning-gemalinne, slik dronning Elizabeth ønsket.

– Det er mitt «inderlige ønske» at Camilla blir kjent som dronning når Charles tar over, sa Elizabeth i forbindelse med sitt platinumjubileum som monark.

Politisk engasjert

Nå som Charles har blitt konge, må han tøyle sine uttalelser og sin virksomhet. Men sine klare oppfatninger vil han nok beholde.

Gjennom flere tiår skrev den politisk engasjerte prins Charles brev til flere statsråder i ulike regjeringer. Da noen av brevene ble kjent i 2015, viste det seg at engasjementet spente fra anskaffelse av helikoptre brukt i krigen i Irak, til albatrossens skjebne. Charles har vært engasjert i klimasaken og økologisk landbruk, og han har med stor suksess drevet det økologiske gardsbruket Highgrove sørvest i England.

Mange vil også huske hans utbrudd mot moderne arkitektur, og det prinsen omtalte som arkitektonisk forsøpling av storbyene.

Prins av Wales

Charles ble født på Buckingham Palace 14. november 1948 som eldste sønn av dronning Elizabeth II og prins Philip, hertugen av Edinburgh. Han gikk på kostskoler i England og Australia før han ble sendt til kostskolen Gordonstoun i Skottland. Senere studerte han arkeologi, antropologi og historie ved universitetet i Cambridge.

Dernest videreutdannet han seg i det britiske forsvaret, først som helikopterpilot før han fortsatte i marinen.

1. juli 1969, samme år som han fylte 21 år, ble han formelt innsatt som prins av Wales i en overdådig seremoni i Caernarvon Castle i Wales. Før innsettelsen hadde han gått på universitetet i Aberystwyth i Wales for å lære walisisk.

Bryllup og skilsmisse

I 1981 giftet prins Charles seg med den unge og vakre lady Diana, datter av jarlen av Spencer. Eventyrbryllupet ble kalt århundrets bryllup, og britene tok straks den nye prinsessen av Wales til sitt hjerte.

Paret fikk to barn – prinsene William og Harry. Men det gikk ikke lang tid før ryktene om problemer i ekteskapet begynte å svirre. I et berømt TV-intervju i BBC i 1995 fortalte prinsesse Diana at «det er tre av oss i dette ekteskapet», med klar henvisning til Camilla Parker Bowles, som Charles etter Dianas død giftet seg med. Charles og Diana ble formelt skilt på sensommeren 1996.

Da prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris ett år senere, dro prins Charles til den franske hovedstaden for å følge båren hjem til London. I begravelsen gikk han bak Dianas båre sammen med sine to sønner.

I 2005 kunne Charles endelig gifte seg med sin store kjærlighet Camilla Parker Bowles. Den sivile seremonien i Windsor var svært nedtonet med bare 28 nære venner og familie til stede, milevis fra det storslåtte, TV-overførte bryllupet med Diana i den mektige St. Pauls-katedralen i London.

Forgjengere

Kong Charles er den tredje britiske monarken som bærer dette navnet. Den første er kjent for å ha kommet på kant med Parlamentet, kastet landet ut i borgerkrig og måtte bøte med livet for det i 1649. Hans sønn Charles II inntok tronen etter at Oliver Cromwell døde og det republikanske styret brøt sammen i 1660. Charles II var kjent som den muntre monark, glad i kvinner, vin og sang, men han var også herre over et England som utvidet sin kolonimakt i betydelig grad.

Kong Charles III har imidlertid ingen av disse som sitt forbilde. Hans favoritt blant forgjengerne er kong George III, noe enkelte vil mene er et eksentrisk valg. George III var nemlig alvorlig psykisk syk i store deler av de årene han satt på tronen, fra 1760 til 1820.

Kong Charles' poeng er at i de periodene kong Georg III ikke var rammet av sinnssykdom, var han en klok og samvittighetsfull monark som ettertiden ikke har forstått.