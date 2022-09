NVE støtter videre arbeid med Mongstaddrift

Støtter Statnetts anbefaling om at driften på Mongstad fortsetter.

MONGSTAD: Gasskraftverket på Mongstad skal etter planen legges ned.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt Statnett om å utrede behovet for fremtidige tiltak, som kan redusere risikoen for kraftmangel i Norge.

Det skriver NVE i en pressemelding.

Nylig ble det kjent at Statnett anbefaler at driften av Mongstad forlenges til juni neste år. Dette gjør de for å håndtere kraftsituasjonen.

NVE er enig med Statnett i at gasskraftverket på Mongstad kan være et viktig bidrag dersom det skulle oppstå et behov for ekstra kraft før snøsmeltingen til våren.

Gasskraftverket skulle etter planen stenge 31. august, men i begynnelsen av august ba Statnett Equinor om å videreføre driften fram til 1. oktober.

– At Statnett ser på muligheten for å beholde kraftverket på Mongstad som et SAKS-tiltak endrer ikke vår vurdering av kraftsituasjonen. NVE mener fortsatt at det er lav risiko for rasjonering. Når det er sagt må vi være forberedt på et scenario der behovet kan oppstå, skriver Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE, i pressemeldingen.

I første omgang må Statnett undersøke muligheten for at gasskraftverket kan benyttes som SAKS-tiltak, som kan brukes i en svært anstrengt kraftsituasjon.