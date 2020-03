Valutatrøbbel for studenter i utlandet – Joakims (24) semester blir 40-50.000 kroner dyrere

Den kraftige svekkelsen av kronen går hardt utover lommeboken til norske studenter i utlandet. – Skal ikke se bort fra at noen må pakke kofferten, sier ANSA.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

STUDENT I UTLANDET: Joakim Kristensen studerer ved University of Tampa i USA. Foto: Privat

Onsdagens kroneras blir beskrevet som den største kollapsen i moderne tid.

Torsdag ettermiddag kostet en dollar 11,49 kroner – opp fra 10,50 kroner for ett døgn siden. Det vil merkes på lommeboken, bekrefter Joakim Kristensen (24), som studerer ved University of Tampa i Florida i USA.

– Hvis det fortsetter vil skolepengene og husleien bli ekstremt mye dyrere, sier han.

Forrige semester betalte han totalt 194.000 kroner i leie og skolepenger. Med den sterkt svekkede kronen vil han nå måtte punge ut med mellom 40- og 50.000 kroner mer.

– Det er ganske problematisk siden jeg ikke jobber i USA, sier Kristensen.

– Jeg må nok spise litt mindre ute eller la være å dra på den turen eller ferien. Det er mange ting jeg må revurdere nå som kronen er så lav.

Tall fra SSB viser at det i 2018 bodde rundt 1700 norske studenter i USA. Totalt studerte rundt 15.500 nordmenn i utlandet samme året.

ANSA: – Skikkelig krise

President Hanna Flood i ANSA er klinkende klar i sin beskrivelse av hvordan kroneraset rammer norske studenter i utlandet:

– Dette er skikkelig krise. I februar snakket vi om at kronen falt til det svakeste nivået på lenge, noe utenlandsstudentene virkelig har kjent på kroppen, men dette er noe helt annet, sier Flood.

Hun viser til at husleien mange steder har økt med flere tusen kroner denne måneden.

ANSA-PRESIDENT: Hanna Flood er bekymret for den økonomiske situasjonen til norske studenter i utlandet etter kronefallet. Foto: Thea Høyer

Én av dem som torsdag har tatt kontakt med ANSA, en norsk student i Danmark, forteller at husleien har økt fra 6000 ved starten av skoleåret til 7800 kroner med den nye kronekursen.

– Man skal ikke se bort fra at noen må pakke kofferten og vende snuten hjemover. Kronen har vært svak lenge nå, og vi er helt avhengige av at det settes inn tiltak, sier ANSA-lederen.

Hun peker på at utenlandsstudenter ikke har mulighet til å jobbe i studielandet uten å miste plassen sin i folketrygden, og at de dermed er helt avhengige av å kunne jobbe i ferier.

– Når både mulighet for inntekt faller bort, samtidig som kronen stuper, står man litt på bar bakke. Derfor er det helt essensielt å finne tiltak for å kompensere utenlandsstudentene, slik man ser det nå er planer om for studenter i Norge, sier Flood.