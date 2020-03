Total kronekollaps - den største i moderne tid: – Nå er det brannsalg

Den norske kronen var allerede rekordsvak da et valutamarked i full panikk sendte kronen ut i et historisk fall onsdag.

Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Norges valuta gikk onsdag fullstendig på trynet, og det fortsatte inn i nattetimene.

Klokken 12.00: En dollar koster 10,50 kroner.

Klokken 18.22: En dollar koster 11,50 kroner.

Klokken 04:39 torsdag: En dollar koster 11,96 kroner.

Med andre ord måtte man onsdag kveld ut med en hel krone mer enn enn man måtte om man tok en tidlig lunsj onsdag formiddag.

– Det er ekstreme bevegelser, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til E24.

– Finansmarkedene er i ferd med å smelte ned. Det er markeder som nesten ikke fungerer, sier Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets til E24.

Han legger til:

- Nå er det brannsalg.

Onsdagens kroneras blir stående som den klart største svekkelsen siden Norges Bank forlot fastkursregimet i 1992.

Forrige «rekord» var 16. desember 2014, da kronekursen raste 60 øre på kort tid.

Bred kollaps

Og det er ikke bare mot dollar at kronen har tatt elleville svalestup.

I løpet av ettermiddagen onsdag passerte kronen 11 mot dollar og 12 mot euro, etter at oljeprisen falt til nye bunner på 25 dollar per fat og børsene i USA fortsatte utforbakke. Nedgangen har fortsatt, og torsdag morgen er det nye bunnpunkter for krona.

** En euro koster i skrivende stund 12,91 kroner, mens prisen på en dollar er 11,84 kroner. Begge noteringer er det svakeste for den norske valutaen noensinne.

** Pundet koster, for første gang på 4,5 år, over 13 kroner. I skrivende stund koster et pund 13,69 kroner.

– Bevegelsene i kronen er ekstremt brutale - fra allerede ekstreme nivåer. Det virker helt fjollete når en valuta svekker seg med 8-9 prosent på én dag, sier Østnor.

Oljestup og børskrakk senker kronen

Markedene knaker nå i sammenføyningene mens land etter land stenger ned for å bremse coronaviruset.

Onsdag kveld endte den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 ned fem prosent, etter at indeksen på det meste lå i minus ti prosent.

– For det første får vi en oljeprisnedgang i dag som er veldig stor. Så er vi også midt i et børskrakk. Kronekursfallet må sees i sammenheng med at ekstreme bevegelser i globale aksjemarkeder og i oljeprisen, sier Wilhelmsen.

Østnor viser også til ekstreme bevegelser i variabler som påvirker kronen negativt som årsaker til kollapsen onsdag.

Han minner, som Wilhemsen, likevel om at panikken på ingen måte er forbeholdt kronekursen, men at den også har nådd de aller fleste finansmarkeder - også de som vurderes som de tryggeste havnene:

– Når rentene på de aller sikreste stasobligasjonene stiger, forstår man at ønsket om cash overdøver det aller, aller meste. Stresset i markedet er veldig stort.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets Foto: John Thomas Aarø

Rømmer til dollar

Wilhelmsen setter fingeren på en utvikling han tror styrer det meste i valutamarkedet for øyeblikket - den amerikanske dollaren som styrker seg tildels kraftig mot alle andre valutaer.

– Når det er alvor, og panikk, da går dollaren sterkere mot alt. Det er veldig sjelden vi ser det.

Han tror amerikanske investorer investert i utlandet nå trekker pengene hjem, og peker på at mye av kronesvekkelsen onsdag skjedde etter at handelen i det amerikanske aksjemarkedet åpnet.

– Det tyder på at det er amerikanere som tar pengene med seg hjem. Størrelsen på bevegelsene og det at dollaren går sterkere mot absolutt alt bærer preg av at det har oppstått en panikk, sier Wilhelmsen.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management. Foto: Nordkinn Asset Management

– Verre enn finanskrisen

– Hvor er vi nå sammenlignet med finanskrisen, Østnor?

– I finansbransjen er det nok mange som vil si at dette er verre enn under finanskrisen. Men vi vet ennå ikke varigheten av dette, og for realøkonomien er varigheten det viktigste.

– Dersom vi ser at man klarer å begrense smittespredningen og gjenoppta aktiviteten, vil finansmarkedene etter hvert komme tilbake. Da rir vi kanskje stormen av uten at det blir mer enn et tilbakeslag. Jo lenger dette varer, jo større er risikoen for at det blir et dypere og mer langvarig tilbakeslag i realøkonomien enn under finanskrisen, sier Østnor.