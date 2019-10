Snart får Norwegian-reisende tilgang til 100 nye reisemål

– Dette samarbeidet vil gi reisende enda flere valgmuligheter. JetBlue er det største flyselskapet på flere av våre største USA-baser, som New York og Fort Lauderdale, opplyser fungerende konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian i en pressemelding.

Avtalen vil gjøre at man kan kjøpe billetter på tvers av selskapenes ruter. For eksempel vil man kunne bestille billett hos Norwegian til New York, og videre til en sluttdestinasjon med JetBlue sine ruter.

Ifølge Norwegian vil avtalen gjøre det mulig å fly til 60 destinasjoner i USA og 40 destinasjoner i Karibia og Latin-Amerika fra tre knutepunkter i USA som Norwegian flyr til i dag. JetBlues kunder vil få muligheten til å fly med Norwegian til over 20 destinasjoner i Europa.

Etter planen vil kunder vil kunne bestille gjennomgående billetter med Norwegian og JetBlue på begge selskapers nettsider i løpet av første halvdel av 2020.

JetBlue ble stiftet i 1999, seks år etter Norwegian. Det amerikanske selskapet hadde i 2018 42 millioner passasjerer, mens Norwegian hadde 37 millioner passasjerer i fjor.

Har søkt etter partner lenge

Aftenposten skrev første gang om at Kjos søkte etter samarbeidspartnere i USA allerede i 2010.

– Man blir nødt til å samarbeide med noen for å lykkes med lavpris på lange reiser. Jeg tror man fremover vil se at lavprisselskapene samarbeider på salg, uttalte Kjos til Aftenposten den gang.