Siv Jensen om skatteutsettelse: Ingen gavepakke til oljebransjen

Regjeringspartiene har ikke lagt dagens oljepris til grunn for beregningene: – Jeg har meget stor tro på at det vi har gjort i dag er meget ansvarlig, sier Jonas Gahr Støre.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

På pressekonferansen etter den midlertidige enigheten om skatteutsettelser for oljebransjen taler blant annet Fremskrittspartiets leder Siv Jensen.

Hun sier den fallende oljeprisen er en perfekt storm for næringen med den fallende oljeprisen og fallet i etterspørselen.

– Vi bruker åtte milliarder mer enn vi hadde trengt, men vi blir med fordi det aller viktigste for oss er å utløse aktivitet, at permitterte kan komme tilbake i jobb og at vi kan bidra til en grønn utvikling, sier Jensen, og la til:

– Mange hevder at dette er en gavepakke til næringen. Det vil jeg på det sterkeste avvise.

Partene er enige om å øke friinntekten til 24,0 prosent, og regjeringen skal sammen med bransjen lage en plan for hvordan utslippene på norsk sokkel skal halveres innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå.

Fakta Disse punktene er de enige om: Selskapene får utgiftsføre investeringer umiddelbart i særskatten for årene 2020 og 2021.

Friinntekten settes til 24,0 pst. innenfor de midlertidige skatteendringene. Dette gjelder i 2020 og 2021, samt for prosjekter hvor PUD/PAD er innlevert innen 31.12.2022, og godkjent innen 31.12.2023. Videre gjelder det for investeringskostnader påløpt frem til fastsatt produksjonsstart som beskrevet i godkjent PUD.

Det etableres en ordning med negativ terminskatt, som gjør at selskapene får utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret.

Det settes ned et utvalg for grønne investeringer for å utrede de samlede rammebetingelsene for å fremme klimavennlige investeringer i Norge.

Regjeringen vil sammen med bransjen lage en plan for hvordan utslippene på norsk sokkel reduseres med 50 pst. innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå, innenfor dagens virkemiddelbruk.

Det skal legges frem forslag til nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjon.

Plugging av brønner skal prioriteres ytterligere når OG21-strategien skal oppdateres.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få økt sine rammer med 20 millioner kroner. Les mer

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier at det ikke er mulig å ta beslutninger for oljenæringen basert på oljeprisens svingninger. Jensen sier seg enig.

– Dette er en næring som er avhengig av forutsigbarhet, vi kan ikke ta beslutninger om næringen basert på svingninger i oljeprisen, det ville vært komplett uansvarlig, sier Jensen.

– Meget ansvarlig

Støre sier anslaget på prosenttallene innebærer en skattelettelse på åtte milliarder fordelt på seks år, regnet i dagens verdi.

– Det er et anslag, jeg tror innenfor det store bildet at dette er et grep som handler om utsatt skatt, lykkes dette kommer disse prosjektene opp og står, så tjener fellesskapet på det.

– Så får vi stå her om seks år og se hva regnskapet ble, jeg har meget stor tro på at det vi har gjort i dag er meget ansvarlig og det som skulle til for å utløse aktiviteten, avslutter Støre.

Enighet på overtid

Godt på overtid landet de seks partiene en avtale mandag ettermiddag. Forhandlingene har handlet om midlertidige utsettelser i skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av oljeprisfall, coronakrise og økonomisk bråstopp.

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre og Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er enige om midlertidige endringer i oljeskatten. SV trakk seg fra forhandlingene sist uke.

Etter det NTB kjenner til, innebærer avtalen at friinntekten settes til 24 prosent. Det er langt høyere enn regjeringspartienes opprinnelige forslag på 10 prosent. Friinntekten er et særskilt skattefradrag på investeringer som oljeselskapene nyter godt av.

Samtidig er det klart at selskapsskatten ikke er med i beregningsgrunnlaget, noe som voldte mye bry i forhandlingsinnspurten. Finansdepartementet advarte flere ganger kraftig mot en slikt grep, noe Stortinget til slutt heller ikke gikk inn for.

Publisert: Publisert: 8. juni 2020 15:54 Oppdatert: 8. juni 2020 16:33