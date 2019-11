Økokrim etterforsker DNB i forbindelse med islandsk hvitvaskings- og korrupsjonssak

Det islandske konsernet anklages for hvitvasking og korrupsjon i Namibia. DNB var en selskapets bankforbindelser. Det er framsatt påstander om at Samherji har kanalisert store beløp til namibiske tjenestemenn gjennom bankkontoer i DNB.

DNB tar saken på alvor og ønsker å komme til bunns i den, forsikrer informasjonsdirektør Even Westerveld i en epost til NTB. Han understreker at selv om saken kan avdekke «forbedringspunkter i bankens arbeid», så er det altså ikke DNB, men Samherji, som er anklaget for korrupsjon eller hvitvasking.

– Vi har hatt god dialog med Økokrim hele veien og at de nå åpner etterforskning betyr at vi har mulighet til å dele alt vi vet i Samherji-saken med dem, inkludert fortrolige kundeopplysninger. Dette har vi vært forhindret fra hittil på grunn av taushetsplikten, sier Westerveld.

640 millioner kroner

Tirsdag 12. november ble det kjent at Samherji, som er Islands største fiskeriselskap, skal ha brukt kontoer i DNB til å sluse minst 640 millioner kroner til et skallselskap på skatteparadiset Marshalløyene.

Noe av overføringene skal ha blitt brukt til å bestikke tjenestemenn i Namibia, ifølge nettavisa Stundin , som har samarbeidet med TV-dokumentarprogrammet Kveikur og den arabiske fjernsynskanalen Al Jazeera om saken. De har fått dokumenter fra WikiLeaks som viser bestikkelser og hvitvasking av penger gjennom skatteparadiser og Kypros.

Samherji skal ha brukt DNB til å overføre inntekter fra fiske i Afrika, ifølge dokumentene. Selskapet fisker blant annet hestemakrell utenfor Namibia, og deler av inntektene skal ha blitt brukt til å bestikke namibiske tjenestemenn for å sikre seg kvoter, ifølge de islandske mediene.

Stengte kontoer etter advarsel

Samherjis direktør gikk av et par dager etter at nyheten ble kjent tidligere denne måneden. Den tidligere justisministeren og den tidligere sjefen for det statlige fiskeriselskapet i Namibia ble pågrepet onsdag denne uken, mistenkt for korrupsjon.

Under et rettsmøte i Namibia, der varetektsfengsling og muligheten for løslatelse kausjon var tema, torsdag kom det fram at de to eksministrene er mistenkt for å ha mottatt bestikkelser på til sammen 10 millioner dollar – tilsvarende drøyt 90 millioner kroner etter dagens kurs, melder det franske nyhetsbyrået AFP.

Begge benekter å ha gjort noe straffbart.

Ytterligere fire personer, blant dem en bankleder, er mistenkt i Namibia for delaktighet i den påståtte fiskerikorrupsjonen.

Stengte Samherjis kontoer

DNB stengte Samherjis kontoer i 2018 etter en advarsel fra den amerikanske banken Bank of New York Mellon. Hva banken gjorde etter dette, og om den påståtte hvitvaskingen er blant de 1.500 sakene som banken årlig rapporterer om til politiet, er foreløpig et ubesvart spørsmål.

– Målet med etterforskningen er å finne ut hva som har skjedd, og om det er begått straffbare handlinger. Det er naturlig at vi samarbeider med myndighetene i andre land som arbeider med sakskomplekset. Vi er i en tidlig fase og kommer ikke til å gi mer informasjon om etterforskningen nå, sier fungerende Økokrim-sjef Hedvig Moe i en uttalelse.

Møter mellom DNB og departementer

Både Nærings- og Finansdepartementet mener saken er alvorlig. Statssekretær Magnus Thue i Næringsdepartementet uttalte i forrige uke til NTB at arbeidet mot hvitvasking er et sentralt tema for staten, som eier 34 prosent av DNB.

– Det har vært tema på flere møter mellom departementet og DNB. DNB gir uttrykk for å ha satt inn store ressurser i arbeidet, sa Thue.

Informasjonsdirektør Westerveld i DNB sier at det ikke er unaturlig å diskutere slike temaer på disse møtene.

– Kampen mot økonomisk kriminalitet står høyt på agendaen i DNB. Arbeidet mot hvitvasking av utbytte fra kriminell aktivitet er derfor et helt naturlig tema i de faste møtene med våre eiere, sa Westerveld til NTB i forrige uke.