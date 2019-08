Mandag 1. juli fikk Bitcoins Norges kunder epost der Bitcoins Norge varslet at det stanset all handel og solgte unna kundenes kryptovaluta etter det som ble beskrevet som avanserte dataangrep. Kryptovaluta til en verdi av nær 4,5 millioner kroner var stjålet, meldte Bitcoins Norge-gründer Ole-André Torjussen, skriver Dagens Næringsliv.

Mens bitcoin i begynnelsen av juli kunne selges til rundt 11.000 dollar per stykk, lovet Bitcoins Norge kun å tilbakebetale verdien 1. mai, da kursen var under halvparten. Det har fått tidligere kunder til å rase. De har samlet seg under ledelse av Berngaard advokatkontor, og advokatfullmektig Erling Løken Andersen.

Nå har denne gruppen saksøkt Bitcoins Norge og krever arrest i bankinnskudd og andre formuesgoder tilhørende selskapet.

– Vi går til det steget for å forsøke å sikre verdiene til klientene våre. I lignende saker har man sett at personene bak tjenesten har unndratt midlene. Det er det vi forsøker å unngå nå, sier Løken Andersen.

Totalt er det 83 tidligere kunder som er med på prosessen. Kravet deres er regnet til 12,5 millioner kroner, ifølge Løken Andersen.

Dette betyr at tidligere kunder nå søker Stavanger tingrett om å midlertidig sikre verdiene selskapet. I praksis blir disse verdiene låst i perioden om retten innvilger arrest. Man tar arrest dersom man frykter at verdiene kan bli forspilt.