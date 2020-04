Boligmarkedet har klart seg bedre enn ventet under koronakrisen, mener eksperter

Boligmarkedet framover er usikkert, men foreløpig har markedet klart seg bedre enn ventet under koronakrisen, mener eiendomseksperter.

Prisene på boliger i borettslag har gått opp i første kvartal, viser tall fra NBBL. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er lite som tyder på en dramatisk prisnedgang når Eiendom Norge fredag legger fram sin boligstatistikk for mars, mener daglig leder Terje Buraas i DNB Eiendom.

– Selv om det har vært en betydelig nedgang i aktiviteten, har boligmarkedet klart seg bedre enn ventet, sier Buraas.

Han tror på en nedgang på landsbasis på rundt 1 prosent, og trolig blir det store geografiske forskjeller i prisstatistikken. Prisene i Oslo vil holde bedre enn landsgjennomsnittet, spår han.

Oppgang i første kvartal

Prisene på borettslagsboliger gikk opp 2,3 prosent i første kvartal. Boligprisene er dermed 1,9 prosent høyere enn for et år siden, viser tall fra Norsk Boligbyggelag (NBBL), som ble lagt fram torsdag.

Prisveksten har vært sterkest på Østlandet, i Nord-Norge og Trøndelag, mens utviklingen har vært mer moderat på Vestlandet.

Gjennomsnittsprisen for en borettslagsbolig i Oslo er nå 4,1 millioner kroner. For landet som helhet er den gjennomsnittlige kjøpesummen nær 2,4 millioner kroner, mens totalsummen er over 2,7 millioner kroner.

Usikkerhet framover

Ut fra tallene kan det se ut som et boligmarked i god balanse og med tiltakende prisvekst, men sånn er det ikke, påpeker sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Stansen i økonomien påvirker også boligmarkedet, slår han fast.

– Lengden på nedturen avhenger av hvor godt vi lykkes i å begrense smittespredningen, samt innretningen på de finanspolitiske krisepakkene, sier han.

Også Buraas i DNB påpeker at det er stor usikkerhet om hvordan boligmarkedet vil utvikle seg framover. Særlig graden av arbeidsløshet og permitteringer vil være avgjørende, mener han.

God aktivitet

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos mener aktiviteten i markedet har vært god gitt situasjonen.

Obos la fram sine boligtall for mars på onsdag.

De viser at prisene faller. Det gjelder særlig i Oslo der prisen på brukte Obos-boliger falt med 2 prosent i mars. Samtidig koster slik bolig nå 1,8 prosent mer enn på samme tid i fjor.