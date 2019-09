Brennende regnskog røyklegger byer i Indonesia

– Jeg ber om at regnet må komme nå så denne røyken snart forsvinner, sier 57 år gamle Rahmad til nyhetsbyrået AFP i byen Pekanbaru.

– Det har vært skikkelig ille den siste måneden. Jeg kan ikke puste hvis jeg ikke bruker maske. Noen av naboene mine er blitt ordentlig syke, forteller han.

Rahmad deltok fredag i en felles bønn om regn sammen med rundt tusen andre mennesker i provinshovedstaden Pekanbaru på øya Sumatra. Tykk, sur røyk omhyllet hvitkledde muslimske menn, mange med ansiktsmasker, som ba om at himmelens sluser snart må åpne seg.

– De verste siden 2015

Røyken stammer fra branner i regnskogen som ofte er påtent av bønder som vil rydde nytt land.

At det startes skogbranner, er ikke unormalt i Indonesia. Men årets branner er mer omfattende enn de pleier å være – slik de også er i Brasil, hvor store branner i Amazonas har fått mye internasjonal oppmerksomhet.

– Brannene i Indonesia nå er helt sikkert de verste siden 2015, sier Øyvind Eggen, leder for organisasjonen Regnskogfondet, til NTB.

2015 var et katastrofeår for regnskogene i Indonesia. Enorme branner raserte store skogsområder. Klimautslippene fra brannene skal på det verste ha vært like store som de daglige utslippene fra all bruk av fossilt brensel og annen økonomisk aktivitet i USA.

Har tatt grep

I år er imidlertid brannene i Indonesia betydelig mindre enn brannene i Amazonas.

– Det må ses i lys av at det er mye mer skog i Brasil. Sett i forhold til skogens størrelse er en større andel blitt ødelagt i Indonesia de siste årene, sier Eggen.

Men regjeringen i Indonesia har forsøkt å ta politiske grep for å bremse avskogingen og hindre skogbranner. Dette står i kontrast til situasjonen i Brasil, hvor den omstridte presidenten Jair Bolsonaro viser stor motvilje mot tiltak for å hindre avskoging i Amazonas.

Ifølge indonesiske myndigheter ble rundt 328.000 hektar skog ødelagt av brann mellom januar og august. Tørke bidrar til at brannene er uvanlig omfattende i år, og ifølge Eggen er tørken mest sannsynlig knyttet til klimaendringene.

Mange av brannene startes for å rydde land til nye palmeolje-plantasjer. Mye av palmeoljen brukes til biodrivstoff, som eksporteres til en lang rekke land – blant dem Norge.