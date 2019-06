Han reddet flymotorverkstedet på Sola: - Jeg kunne kjørt en fet Aston Martin, men jeg gjør det ikke

– Da jeg kom hit første gang i 2014 var det helt tomt her. Ingen folk. Ingen maskiner. Ingen flydeler. Jeg kunne høre en knappenål falle. Det var bare trist. Men se nå; full aktivitet og summingen av mekanikere som jobber med flymotorer. Det er musikk i mine ører, sier Tariq Al-Jehani til Aftenbladet.

Etter et 40 minutters langt intervju på et helt vanlig kontor, så er Al-Jehani endelig på plass der han trives best: Blant folkene på gulvet i en av de store verkstedhallene til Aero Norway som har rundt 190 ansatte. Fire ganger i året kommer 55-åringen til Sola i forbindelse med styremøter. Da blir han minst en uke, men ofte også opp mot to uker.

– De ansatte skal ha æren

– Jeg har hilst på Tariq før. Han er mye her i verkstedhallen når han er her. Det er stas og noe vi setter pris på. Det viser at han bryr seg om den jobben vi gjør, sier Sindre Wijnen Olsen.

– Jeg er bare eier. Det er de ansatte her som skal ha æren for forvandlingen og suksessen vi nå opplever. Uten dem hadde vi aldri klart å blåse liv i selskapet igjen, sier Tariq Al-Jehani.

Gjentatte ganger under Aftenbladets drøyt timelange besøk benytter Al-Jehani muligheten til å trekke fram de rundt 190 ansatte på Sola. Når det kommer til mer private spørsmål og hvor mye penger han egentlig er god for gjennom sine selskaper, så er han mer unnvikende.

– Jeg har ikke noe behov for å trekke fram meg selv. Jeg er forbi det stadiet. Hvorfor skal jeg jazze opp mitt ego? Hva har jeg å tjene på det? Hvis man er for opptatt av seg selv og ikke er villig til å lytte til andre, så skaper man avstand og en større fallgruve for å mislykkes. Jeg ønsker å leve et mest mulig normalt og rolig liv, sier Al-Jehani, som driver stort innen turisme i Qatar. Han er også involvert i bankvirksomhet og driver med eiendomsutvikling.

– Qatar er formet som en hånd med sjø på alle bauger og kanter - og med mange flotte strender. Turismen i landet er virkelig under oppblomstring. Og i 2022 skal vi arrangere VM i fotball. En spennende bransje å være involvert i nå.

– Hvor mye er du egentlig god for?

– Det vil jeg ikke snakke så mye om, men min familie og jeg har det fint. Og businessen går greit. Jeg kunne sikkert ha kjørt rundt i en fet Aston Martin, men jeg gjør det ikke. Jeg trives best med en litt mer anonym tilværelse, svarer Tariq Al-Jehani.

Fredrik Refvem

– Elsker å jobbe med nordmenn

Men uansett hvordan man snur og vender på det, så vil Al-Jehani alltid være han som reddet flyverkstedet på Sola fra et totalt havari. Etter et besøk på ti dager i Stavanger i 2014 bestemte han seg for å gå inn som alene-eier. Men så er jo tusenkronersspørsmålet: Hva i alle dager får en forretningsmann fra Qatar til å kjøpe et flymotorverksted på Sola?

– Jeg jobbet med Norske Hydro i Qafco i Qatar i nesten ni år fra 1988 til 1997 og elsker å jobbe sammen med nordmenn. Dere har en holdning til business som jeg liker veldig godt. Dere er egenrådige på en positiv måte og vet hva dere vil. Samtidig er dere rolige og avbalanserte. Det er sjeldent mye støy og styr blant nordmenn når det kommer til forretninger, forklarer Al-Jehani.

– Men det handler vel om å tjene penger også - både for deg og for selskapet?

– Jeg så naturligvis mulighetene da jeg gikk inn som eier. De første årene var det bare snakk om å overleve og få nok penger inn til å kunne betale regningene våre. Men så begynte ting å skje. Oppdragsmengden økte gradvis og hjulene begynte å spinne. Nå spinner de nesten litt for raskt, svarer han.

Fakta: Aero Norway AS Hva: Flymotorverksted. Hvor: Sola. Ansatte: 191 fra 26 nasjonaliteter. 18 prosent av de ansatte er kvinner. Eier: Tariq Al-Jehani. Driftsinntekter 2018: 1,22 milliarder kroner. Resultat før skatt: 6 millioner kroner. Historie: Flyselskapet Braathens ansatte mekanikere på Sola i 1948. I 1990 ble ny verkstedhall åpnet. Kjøpt av Pratt & Whitney i 2000 og lagt ned i 2012. Kjøpt i 2013 av fire investorer fra Bahrain og Aero Gulf Norway ble etablert.

Jakter ung kompetanse

Det viser også regnskapstallene for 2018. En omsetning på drøyt 1,2 milliarder i fjor skal bli til 1,7 milliarder i år. Noe av forklaringen er at bortimot 95 prosent av omsetningen kommer fra utenlandske kunder. Sterk global vekst og en bedret norsk konkurranseevne gjør at bedriften nå øker sin omsetning noe voldsomt. I tillegg har de travle og gode tidene gjort at Aero Norway har økt staben med 30 prosent på halvannet år. Ved utgangen av 2019 vil det trolig være 191 ansatte - da er 11 lærlinger inkludert.

– Nå er vi i en situasjon hvor vi kan vurdere hvilke oppdrag vi vil ta, og vi kan si nei til noen. Det er en privilegert situasjon, sier Al-Jehani.

– Hvordan ser du selskapets utvikling de neste tre-fire årene?

– Jeg tror det handler mye om å stabilisere driften framover. I tillegg er det alltid viktig å investere i ny teknologi som kan spare oss for tid og gjøre ting mer kostnadseffektivt. Men noe av det jeg er stoltest av, er at vi har fått ned gjennomsnittsalderen i selskapet fra rundt 55 til under 40. Det viser at vi hele tiden er på jakt etter yngre mennesker som har den kompetansen som trengs for å henge med i utviklingen, svarer Al-Jehani.

Fredrik Refvem

Involverer barna

Selv har han tre gutter og to døtre. Al-Jehani forteller at alle barna hans er involvert i forretningene hans på en eller annen måte. Sønnen Abdulrahman Al-Jehani sitter i styret i Aero Norway.

– Det er viktig for meg å involvere mine barn i det jeg driver med. Hvis noe skulle skje med meg, så vet jeg at familien fortsatt er representert og har en viss kontroll over forretningene. Det gir meg en trygghet. Samtidig håper jeg at mine barn ser på det som spennende, interessant og lærerikt, sier Al-Jehani, som setter seg på ruteflyet tilbake til Doha i Qatar i dag.

– Jeg reiser mye og får oppleve store deler av verden. Jeg er heldig som får muligheten til det.

– Har du fått sett mye av Stavanger-regionen og Norge de siste årene da?

– Jeg har vært en del i Stavanger sentrum, men jeg skulle veldig gjerne ha sett mer av naturen rundt. Preikestolen har jeg planer om å besøke, men jeg prøver å bruke mest mulig tid her på Sola og blant de ansatte når jeg først er her. Jeg skal kjenne de ansatte og de ansatte skal kjenne meg. Det bidrar til et godt arbeidsmiljø og åpenhet - noe vi har jobbet mye med. Nå har vi en stab som er blant de beste i verden på sitt område og som har selvtillit nok til å si det, sier Al-Jehani.

Jon Ingemundsen

Glad Sola-ordfører

Sola-ordfører Ole Ueland (H) er mildt sagt begeistret over måten Al-Jehani og hans team har løftet Aero Norway på.

– Sola kommune var involvert da Pratt & Whitney bestemte seg for å avvikle driften i 2012 for å prøve å finne løsninger for å drive videre. Derfor var vi veldig glade da Al-Jehani kom på banen og bestemte seg for å satse. Flymotorverkstedet har alltid hatt en spesiell og tradisjonsrik posisjon på Sola, sier Ueland til Aftenbladet.

Og fortsetter:

– Nettopp derfor er det svært gledelig å se de har en sunn og god drift - og at oppdragsmengden øker. I det hele tatt er det en bedrift vi er stolte av og som vi liker å vise fram når vi har besøk av statsråder og andre. For næringsklyngen vår på Sola med helikopter og fly er det også viktig at vi har et flymotorverksted som kan ta inn lærlinger og ikke minst bidra med sin spesialkunnskap som er i verdensklasse, sier Sola-ordføreren.