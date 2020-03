Grønt på børsene i Asia etter flere dager med fall

Etter krise i markedet forrige uke som følge av frykten for koronaviruset, var det oppgang på børsene i Kina mandag. I Japan snudde det fra rødt til grønt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En kvinne går forbi en tavle som viser fredagens nedgang for Nikkei-indeksen i Japan. Børsene i Japan startet med nedgang mandag, men det snudde i løpet av de første timene. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Shanghai-indeksen steg 0,66 prosent ved åpning mandag, mens Shenzhen-indeksen steg 1,12 prosent. I løpet av de første timene av handelen steg førstnevnte med 2,8 prosent og sistnevnte med 3 prosent.

I Japan startet det med nedgang, før det snudde i løpet av den første timen.

Nedgangen for Nikkei-indeksen var på 1,09 prosent, mens for den bredere Topix-indeksen var nedgangen på 1,26 prosent da markedet åpnet. I løpet av de første timene krøp Nikkei-indeksen opp til en økning på 1 prosent, det samme gjorde Topix-indeksen.

I Hongkong var det en oppgang på 0,6 prosent.

Aller størst nedgang mandag var det for den australske S&P/ASX 200-indeksen, som åpnet 2,2 prosent i minus. Det er sjuende dag på rad at handelen åpner i rødt i landet, skriver The Guardian.

I tidlig handelstimer falt aksjemarkedet «down under» ytterligere, ned til 2,8 prosent. Det snudde imidlertid i løpet av dagen, og halvannen før handelsslutt var nedgangen på 0,68 prosent.

I Sør-Korea åpnet Kospi-indeksen med en oppgang på 0,5 prosent, men falt 1,2 prosent i de tidlige handelstimene. Om lag midt på dagen var det imidlertid en oppgang på rundt 1, 3 prosent.