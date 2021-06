BP går inn i havvindsamarbeid i Norge

Den britiske oljegiganten BP skal samarbeide med Aker og Statkraft om å utvikle havvind i Norge.

BP, Aker og Statkraft skal nå samarbeide om å utvikle havvind i Norge. Dette er et arkivfoto fra 2017 av Equinors vindmølleanlegg utenfor Skottland. Foto: Øyvinf Gravås / Equinor / NTB

NTB

Selskapet kunngjorde mandag at de blir med i et konsortium som aktivt vil søke konsesjon for utvikling av havvind i lisensområdet Sørlige Nordsjø II (SN2). BP, Statkraft og Aker Offshore Wind skal eie en tredel hver i partnerskapet, opplyser selskapene i en pressemelding.

Sørlige Nordsjø II ble åpnet for for søknader om fornybar energiproduksjon til havs i juni i fjor. Området grenser mot dansk økonomisk sone sørøst i Nordsjøen, noe som ifølge regjeringen gjør det aktuelt for direkte eksport av kraft.

Området er på 2.591 kvadratkilometer og har dybder som gjør det mulig å utvikle bunnfast vindkraft, i tillegg til mulighetene for flytende vindkraft.

I tillegg til å kunne levere kraft til flere omkringliggende markeder, vurderer partnerne også å levere fornybar kraft til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner.

– Konsortiet vil jobbe med lokale leverandører, bygge opp norsk industrikompetanse innen havvind og bidra til verdiskaping i det nordiske og europeiske kraftmarkedet, heter det i pressemeldingen.

BP har allerede eierandeler i britisk og amerikansk havvind og mangeårig erfaring med vindkraft på land i USA. Selskapet har også lang erfaring fra utvikling og drift i Nordsjøen og med internasjonal energihandel.

Statkraft er allerede Europas største leverandør av fornybar energi, mens Aker har fem tiår bak seg med store offshoreprosjekter i Nordsjøen.