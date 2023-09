Boligprisene i Norge steg 0,4 prosent i august

Den forsiktige oppgangen er den svakeste august-måneden i prisstatistikkens historie.

Boligprisene i Norge steg 0,4 prosent i august, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Justert for sesongvariasjoner falt derimot boligprisene med 0,6 prosent.

Den forsiktige oppgangen på 0,4 prosent er den svakeste august-måneden i boligprisstatistikkens historie, ifølge Eiendom Norge.

– Renteøkningene begynner nå å bite på boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Utviklingen i første del av 2023 bidrar til at man fortsatt er godt over på plussiden året sett under ett. Så langt i år har boligprisene steget med 5,7 prosent i Norge.

Nominelle og sesongjusterte boligpriser Nominelle priser forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Altså hvor mye snittprisene på boliger har økt eller falt i faktiske kroner og øre, i prosent.

Sesongjusterte priser forsøker å fjerne effekter som gjentar seg årlig, for eksempel stiger vanligvis boligprisene på våren, og faller på høsten.

Sesongjusterte tall kan derfor gi et bedre bilde på den underliggende utviklingen, og dermed kan tallene i større grad sammenlignes fra måned til måned.

Prisene faller i Oslo

Flere av områdene som har hatt den sterkeste utviklingen hittil i år, har den svakeste utviklingen i august.

I Oslo falt prisene med 1,0 prosent i august. Sesongjustert var nedgangen 1,4 prosent i hovedstaden.

Også i Stavanger med omegn og Kristiansand falt prisene forrige måned. I Stavanger falt prisene 0,2 prosent nominelt, mens de var ned 0,3 prosent i Stavanger.

Ellers blant de største byene steg prisene. Bergen hadde en oppgang på 1,3 prosent, mens prisene steg 2 prosent i Trondheim. I Tromsø klatret prisene 1,9 prosent i august.

– Høsten blir litt seig

Sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen tror prisene vil fortsette å falle utover høsten.

– Nok en indikasjon på renteøkningene begynner å bite. Dette har vi for så vidt ventet litt på. Føyer seg inn i rekken av indikasjoner på at høsten blir litt seig for norsk økonomi og boligmarkedet, sier han.

Olsen sier videre at boligmarkedet har blitt sterkt hjulpet av endringene i boliglånsforskriften.

– Nå er denne effekten tatt ut. Mange blir nå stoppet av likviditetstesten til bankene, sier sjeføkonomen.

Lauridsen i Eiendom Norge sier at det er ventet en svakere utvikling i boligprisene utover høsten, og at det ikke er usannsynlig at vi vil få et tilsvarende forløp som boligprisene i fjor.

– Høsten 2022 falt boligprisene krapt frem mot jul, før det snudde i januar med lettelsene i utlånsforskriften, sier han.

Rentehevinger i fleng

August er normalt en sterk måned for boligprisene, men et usikkerhetsmoment har vært når og hvor sterkt rentehevingene vil påvirke boligprisene.

Norges Bank slo til med en «dobbel» renteheving i juni, før styringsrenten ble satt videre opp til 4 prosent i august. Det er det høyeste rentenivået siden 2008. Bankene har fulgt etter og satt opp boliglånsrentene i takt med økningene fra sentralbanken.

Norges Bank ventet på forhånd et sesongjustert fall på 0,1 prosent for boligprisene i august, ifølge pengepolitisk rapport fra juni.

DNB Markets og Handelsbanken ventet begge at man skulle se et sesongjustert fall på 0,5 prosent i august.

I den normalt svake sommermåneden juli falt boligprisene med 1,1 prosent, men var opp 0,2 prosent sesongjustert.

Også juni endte med et fall i boligprisene på 1,2 prosent, etter å ha steget 0,8 prosent i mai.