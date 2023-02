Solgte overskuddsmat for 360 millioner

Mens dagligvareprisene blir stadig dyrere, har kundene strømmet til butikker som selger dagligvarer de store kjedene ikke vil ha. – Vind i seilene for oss, sier Holdbart-gründer.

REKORD: Siden oppstarten i 2015 har Holdbart aldri omsatt for mer enn i fjor. Her med gründerne Thor Johansen (til venstre) og Trond Laeng i butikken på Vestby.

– Det siste halvåret har vi hatt bra fart. Og særlig de siste tre-fire ukene. Prisfokus betyr vind i seilene for oss, sier Thor Johansen, medgründer i Holdbart.

Selskapet, med 12 utsalgssteder samt nettbutikk, selger overskudds-dagligvarer. Det kan være fordi det er kort dato igjen, det er produsert for mye eller fordi produktet er utgått av sortimentet.

For kundene betyr det lavere priser sammenlignet med i en vanlig matbutikk.

Med all oppmerksomheten rundt økende matpriser den siste tiden, har Holbart-salget økt.

– Det varierer fra butikk til butikk, avhengig av hvor langt det er til svenskegrensen. For de som ligger lengst fra, har vi solgt for 40 prosent mer siste måned sammenlignet med i fjor, sier Johansen.

Totalt omsatte selskapet for drøyt 360 millioner kroner i fjor, forteller han. Det betyr nok et år med omsetningsrekord etter oppstarten i 2015.

Samtlige regnskap etter oppstartsåret har vist overskudd. Slik ble det også i fjor, opplyser Johansen.

Mer mat, mindre kos

Nøyaktig hvilke varer man får kjøpt hos Holdbart, varierer.

Plutselig får de tilbud om å kjøpe et parti med varer som er ute av sesong, som juleøl når det er nytt år. Eller produkter fra merkevarer som har byttet logo. Eller der leverandør har lansert en nyhet som erstatter et eksisterende produkt.

Holdbart ekspanderer med stadig flere butikker. I år skal det bli fire nye.

Johansen sier de har merket et skifte i kundenes handlekurver.

– Folk etterspør mer mat og mindre kos. Det handler nok om hva man prioriterer i en ellers økonomisk stram hverdag.

Også Holdbart er påvirket av økte kostnader, særlig til strøm og frakt. Det vil bli en prioritet å få ned i år. Samtidig står vekst i fokus.

– Vi skal åpne fire butikker i år, den neste i Sandefjord i april.

Dyrere, men fremdeles billigere

Også for Havaristen har salget økt den siste tiden.

Thomas Michelsen, daglig leder i Havaristen-eier Miko Trading forteller at det var en «ikke høy, men klar vekst i januar».

Hva kundene handler har derimot hatt en mer tydelig utvikling.

– Andelen fra dagligvarer har økt betydelig, rundt 20 prosent. Vi har opplevd noe av det samme som i begynnelsen av pandemien, som hamstring av dopapir. Og så har andelen av billig mat økt kraftig, sier Michelsen.

Thomas Michelsen (venstre) og Kurt Wian i Havaristen-eier Miko Trading har nylig inngått avtale om å kjøpe smågodt, der plastboksene de kommer i, er skadet.

Havaristen, med historie tilbake til 1971, selger nemlig ikke bare dagligvarer. Fra det 11000 kvadratmeter store utsalgsstedet i Ytre Enebakk kan man også kjøpe klær, leker og verktøy, blant annet.

Her kan varene komme fra konkursbo eller at de er blitt erklært «røykskadet» ved brann på et kjøpesenter, eksempelvis.

Michelsen har merket at markedet for salg av skadede varer har fått større konkurranse de siste årene. Det har gjort noe med prisene, sier han.

– Det er fremdeles en stor forskjell i forhold til fullpris, men varene har fått en mye høyere verdi.

Tror på kraftig vekst

Havaristen-eier Miko Trading hadde en omsetning på 144 millioner i 2021. I fjor fikk selskapet en vekst på rundt fem prosent, forteller Michelsen.

I 2023 er ambisjonene større. Nå vil de få ut hele effekten av den massive utvidelsen de foretok på tampen av 2021, da salgsarealet ble fordoblet.

– I fjor tok folk igjen mye av det de ikke hadde fått gjort under pandemien, som å gå på byen og spise på restaurant. Så vi tror veksten kommer nå i år i stedet. Ambisjonen er 25 prosent.