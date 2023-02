Hordaland tingrett åpner konkurs i Dof

Etter årevis med gjeldsforhandlinger og aksjonæropprør om veien videre for Dof, er det torsdag åpnet konkurs i offshorerederiet.

Offshorerederiet Dof, som har en gjeld på over 20 milliarder kroner, har i flere år vært kriserammet.

Saken oppdateres.

Åpningen av konkursprosessen i offshorerederiet Dof hos Hordaland tingrett varsles i en børsmelding torsdag formiddag.

I forbindelse med dette er det ventet at bobestyreren snarlig vil inngå en enighet med de finansielle kreditorene som legger til rette for at de andre selskapene i Dof-konsernet ikke vil bli påvirket av konkursen i morselskapet, fremgår det i meldingen.

Konkursen skal ikke skal berøre noen av de 4.000 ansatte, opplyser Dof.

Kreditor-krav

Konkursen i Dof kommer etter krav fra kreditorene.

Dof havnet i en kritisk situasjon etter at forsøket på å løse gjeldskrisen i selskapet har trukket ut i tid på grunn av motstand fra aksjonærer.

Tirsdag kveld ba Dof-styret aksjonærene gi sin støtte til et siste forslag, og varslet samtidig at alternativet trolig er en konkurs.

Styrets forslag ville medført at dagens aksjonærer beholdt en eierandel på 3,75 prosent av Dof, men oppnådde ikke nok støtte. Ved en konkurs taper aksjonærene alt, meldte styret.

Onsdag kveld kom beskjeden om at kreditorene ba retten åpne konkurs. De sa seg samtidig villig til å inngå en avtale hvor de tar over eierskapet av Dof Services AS og datterselskapene.

Det innebærer at driften av offshorerederiet kan fortsette, selv om morselskapet slås konkurs.

Dofs gjeld er på over 20 milliarder kroner.

– Unødvendig

Finansdirektør i Dof Hilde Drønen, sa til E24 onsdag at hun mener konkursen kunne og burde vært unngått.

– Jeg synes det er selvfølgelig veldig trist og unødvendig, sier Drønen.

– Hvorfor det?

– Fordi vi la frem et forslag om restrukturering som aksjonærene valgte å stemme ned. Så vi har jo en avtale med kreditorene, sier Drønen oppgitt.

Nå skal hun likevel jobbe videre med det som gjenstår av selskapet.

– Vi skal drive konsernet under Dof asa så godt som mulig. Den operasjonelle driften skal bli minst mulig påvirket av at det åpnes konkurs, sier Drønen.