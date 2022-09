Kapital: Haaland sikret å bli Norges første fotballmilliardær

Erling Braut Haaland (22) er garantert inntekter som gjør at han er god for rundt 1,1 milliarder kroner. Det viser et grovt anslag fra Kapital.

Erling Braut Haaland under trening med Norges herrelandslag i fotball på Ullevaal stadion.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det kommer fram i tidsskriftets årlige liste over Norges rikeste personer.

«Aldri tidligere, så vidt Kapital bekjent, har en nordmann greid å skape seg en så stor formue på såpass kort tid, og i så ung alder. Det gjør Haaland, med god margin, til Norges første fotballmilliardær», skriver Kapital.

I beregningen av Haalands formue er usikre inntekter som bonuser holdt utenfor. Videre er anslåtte faste utgifter og skatt trukket fra. Kapital hevder å vite at jærbuen i tråd med kontrakten tjener 220 millioner kroner i året. I sommer skrev han under for fem sesonger med Manchester City.

Videre blir det estimert at Haaland håver inn rundt 150 millioner kroner i året fra personlige sponsoravtaler.

Kapital oppgir at han hittil har opparbeidet seg en formue på 130 millioner kroner. Summen består av det han tjente på å være i Salzburg og Borussia Dortmund. Den tar også med inntekter fra en sponsoravtale med Nike.

Les også Aldri før har det vært flere milliardærer i Norge