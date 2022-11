Ulovlig TV-bruk øker: Anslår en lekkasje på tre milliarder i året

Mens eieren av rettighetene til å vise Premier League har mindre abonnementsvekst enn ventet, vokser det illegale markedet. Nå ber de om økt fokus fra politi og myndigheter.

MILLIARDTAP: Fotballrettigheter er de mest kostbare på markedet.

Mens rettigheter til å vise store idrettsarrangementer blir stadig dyrere, vokser det illegale markedet, som tilbyr det samme innholdet til en slikk og ingenting, i takt med prisene.

I Norden har bruken av illegale IPTV-tjenester skutt i været. Og mens våre nordiske naboer vinner frem med krav om millioner i oppreisning til rettighetshaver, mener en organisasjon som jobber for å beskytte rettighetene at Norge ligger milevis bak når det gjelder å jobbe mot piratnettverk som tjener seg rike på å stjele rettighetsinnhold.

– Dette er en kjempeutfordring. I Norden er problemet størst i Sverige, men det er også voksende i Norge, sier teknologisjefen i TV-distributøren Allente. De mener problemet får for lite oppmerksomhet i Norge.

Umulig å konkurrere

Globalt er piratvirksomhet mot TV-bransjen et voksende fenomen.

Problemstillingen er ganske enkel: Noen bakmenn stjeler et signal eller en tilgang, og selger et signal med rettighetsbundet innhold videre for en billig penge.

Til eksempel finner man nettsider fra både internasjonale og norske aktører der man får TV-innhold som koster til sammen mange tusenlapper i året, som for eksempel Premier League eller annen fotball, til noen få hundrelapper.

NORSKE AKTØRER: Nettsiden ser profesjonell og lovlig ut.

På en nettside som presenterer seg som en norsk aktør, får man til eksempel de mest kostbare pakkene fra Viaplay og TV 2 Play i tillegg til en lang rekke internasjonalt innhold til kun et par hundrelapper i måneden. Det tilsvarende kjøpt «over disken» ville kostet i underkant av 2000 kroner månedlig.

– Dette er veldig profesjonalisert. Tilbyderne har mer innhold enn det vi noen gang vil klare å samle på egen hånd, sier Nergård.

Han sier at tilbudene er så gode at det er fullstendig umulig å konkurrere for de lovlige aktørene, både på innhold og pris.

– De største har mer enn 10.000 lineærkanaler, og alt av strømmetjenester. Dette får man til nesten ingenting sammenlignet med kostnaden av de lovlige abonnementene, sier han.

Nergård er også styreleder i organisasjonen Nordic Content Protection (NCP). De jobber for å verne om opphavsrettigheter for innholdseiere, strømmetjenester og TV-distributører i Norden. De har medlemmer som Allente, Viaplay, Telenor og Premier League.

Han sier at de ser at både omfanget av brukere av de illegale IPTV-tjenestene, og inntektstapet for rettighetshaverne, blir stadig større.

Fakta Slik fungere det svarte IPTV-markedet Det illegale markedet for IPTV er ifølge Nergård organisert slik at et stort antall distributører, eller «re-sellers», tjener penger på de samme signalene fra en lite antall bakmenn. I bunnen ligger det stjålne innholdet. Det kan basere seg på hacket eller stjålet innhold fra en lovlig kilde.

På nivå to har man aktører som aggregerer signalet, og tilgjengeliggjør det for et større nettverk.

Deretter blir signalet delt via URL-linker, slik at det kan videreselges.

I siste ledd har man de synlige tilbyderne, som man finner på nettet. De selger abonnementer til privatpersoner. – Vi vet veldig lite om de som står bakom. Vi vet at det er globalt, og at pengene går direkte til annen kriminell aktivitet. Det kan være trafficking, narkotikahandel og våpen. Mye av disse pengene omsettes gjennom kryptovaluta, og føres ut av Norden, sier Jone Espen Nergård. – Det som er synlig for oss er rebellers. Det er rene salgsfronter. Disse tilbyderne tas opp og ned, og flyttes på kort varsel. Om vi slår til mot en tilbyder, så vil den erstattes kanskje i løpet av noen timer. Les mer

Milliardtap for bransjen

Det illegale markedet er knyttet til en internasjonal, svart økonomi. Dermed er det vanskelig å vite nøyaktig hva omfanget er.

– Men det vi vet er at det ulovlige IPTV-markedet i dag har blitt mer profesjonalisert, sier Nergård.

Han anslår at det finnes om lag 51.000 servere som strømmer piratsignaler i verden.

Og i Norge og Norden regner man med at markedet vokser kraftig.

Nergård viser til en rapport fra det britiske tech-selskapet Synamedia. Der anslår man at det har vært en økning på 30 prosent i illegale abonnenter i Norden. De regner med at det nå er over 300.000 mennesker i Norge, Sverige og Danmark som benytter seg av piratsignaler.

Dette leder til en årlig inntektslekkasje på over 300 millioner dollar, eller over tre milliarder kroner, ifølge rapporten.

TUNGE TALL: Viaplay har ikke fått så mange abonnenter som de hadde håpet.

Svak abonnentvekst

I Norge jobber Stian Løland for NCP.

Han forteller E24 at han har anmeldt om lag 20 saker om ulovlig signaldeling i Norge. Der er den store majoriten av anmeldelsene knyttet til IPTV.

Nylig førte en anmeldelse til at en mann ble dømt til å betale en halv million kroner i erstatning for såkalt card sharing. Det er derimot ingen dommer per nå mot illegale IPTV-distributører i Norge, sier Løland.

– I Norge har vi valgt å anmelde re-sellere av illegale IPTV-nettverk for å opparbeide statistikk. Det fantes ikke før. Dette er for å synliggjøre problemet, sier Løland.

Han viser til Sverige og Danmark, der han forteller at politiet har egne såkalte IPR-enheter som har kompetanse på området, og som jobber spesielt mot denne typen piratvirksomhet.

I Sverige forteller han også at NCP anmeldte en sak der deres medlemmer nylig fikk tilkjent oppreisning på 93 millioner svenske kroner.

Foreløpig har man derimot ikke fått til lignende i Norge.

– Hva betyr dette for bransjen?

– Når man har rettigheter til å sende noe, for eksempel Premier League eller Champions League, så er det en utgift. Og dette koster. De må ha en kundemasse som betaler for dette. Når det krymper betraktelig, så vil det si at inntjeningen reduseres deretter. Om alle hadde gjort dette lovlig, så ville inntektene naturligvis økt betraktelig, sier Løland.

Viaplay styrtet nylig på Stockholms-børsen etter at de la frem sin kvartalsrapport. Der kom det frem at de har mindre abonnentvekst enn de hadde ventet etter at de kjøpte rettighetene til Premier League for et milliardbeløp.

Løland mener det er sannsynlig at illegale IPTV-tjenester koster Viaplay Group abonnementsinntekter.

– Nå øker alt i pris. Så hvis man er ihuga Premier League-fan og ser at man kan få samme innhold for mye mindre penger, så er det lett å forstå. Det er nok ikke hele forklaringen, men jeg tror det er del av det, sier han.

– Tror du problemet ligger i at rettighetshaverne setter prisen for høyt?

– Det er ikke min plass å mene noe om. Men det vanlige prinsippet er: har man ikke råd til det, så kan man ikke kjøpe det. Hvorfor skal man rettferdiggjøre å gå til en ulovlig kilde for å få det?, sier Løland.

Ber om økt fokus

Jon Espen Nergård i Allente forteller at de tror det illegale markedet vil fortsette og vokse.

Han skulle ønske det fikk større oppmerksomhet.

– Jeg skulle gjerne sett større fokus på dette fra myndighetenes side. Vi har sett eksempler på at ansatte hos de profesjonelle aktørene har blitt utsatt for utpressing, der de presses til å gi ut sikkerhetsnøkler til innhold som senere lekker til de ulovlige tjenestene, sier han.

– Hva betyr dette for deres konkurranseevne?

– Det betyr ikke så mye for vår evne til å konkurrere i det lovlige markedet ettersom det treffer alle aktører likt. Men det betyr heller at penger som kunne gått til å for eksempel investere i nytt og attraktivt lokalt innhold nå heller går til å finansiere kriminelle nettverk, sier Nergård.

Løland ønsker seg en enhet som har kompetanse på IPR-kriminalitet sentralt plassert.

– Slik situasjonen og organiseringen av politiets arbeidsoppgaver er nå, så jobber Politiet med dette hver for seg på de enkelte politistasjonene ute i distriktene der sakene blir anmeldt. Om man ser på Sverige og Danmark, så er juristene og etterforskerne som jobber med IPR-saker lokalisert på ett sted. En slik organisering har sine åpenbare fordeler ved at kunnskaps -og erfaringsdeling blir lettere og man samler etterretningsinformasjon på et sted, sier han.

E24 har vært i kontakt med Viaplay Group. De viser til at NCP kan uttale seg på vegne av Viaplay i denne saken, fordi de samarbeider.