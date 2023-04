Twitter-fuglen byttet ut med Dogecoin-hund

Prisen på kryptovalutaen skyter i været. Oppgangen kommer etter at hjem-knappen på Twitter har blitt byttet ut med symbolet til Dogecoin.

Kryptovalutaen Dogecoin stiger så mye som 30 prosent mandag kveld.

Brukere av Twitter har lagt merke til at «hjem-knappen» på det sosiale mediet er byttet ut med en Dogecoin-hund, symbolet til kryptovalutaen.

Normalt er Twitters blå fuglelogo oppe i venstre hjørne. Nå er den erstattet av en tegning av Shiba Inu, som er Dogecoins ansikt utad.

Elon Musk, eieren av Twitter, har tilsynelatende kommentert saken med et bilde på samme plattform.

Milliardsøksmål

Musk har en historie med å havne i trøbbel som følge av meldinger på Twitter om Dogecoin.

Han har blitt beskyldt for å drive et pyramidespill til støtte for kryptovalutaen. Dogecoin-investorer har saksøkt Musk og krever svimlende 258 milliarder dollar, ifølge Reuters.

Beløpet tilsvarer 2.660 milliarder kroner.

Ifølge nyhetsbyrået forsøkte Musks advokater før helgen å få saken henlagt.

Musks kryptofavoritt

Dogecoin ble startet som en parodi av oppstyret rundt kryptovaluta, men ble etterhvert en verdifull kryptovaluta.

Musk, eller «Dogefather», som han har likt å kalle seg, har gjort kryptovalutaen til en snakkis også tidligere. Han raljerte med dogecoin i en episode av humorprogrammet Saturday Night Live (SNL) i 2021. Det førte til verdisvingninger på flere titalls milliarder dollar.