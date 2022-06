Ledere i app-sel­skap måtte gå etter varsler­sak

Ansatte i appselskapet Shortcut beskriver en «gutteklubb» på jobb, der to ledere måtte gå etter en KPMG-granskning. – Vi ble sjokkert da vi oppdaget hva som har foregått, sier selskapet.

Marius Mårnes Mathiesen er toppsjef i appselskapet Shortcut, som har stått bak noen av Norges mest brukte apper.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tidligere i år sendte ledelsen i appselskapet Shortcut en melding til de ansatte.

«Dette er en trist avslutning på en sak som har vært krevende for alle, ikke minst for de ansatte som er påvirket av de to ledernes uakseptable oppførsel», skrev selskapet.

«Faktum at de to ikke lenger vil arbeide i Shortcut understreker alvoret i saken».

Shortcut er et av Norges mest kjente appselskaper, og står bak noen av Norges største apper. Både Vipps-appen og Rema 1000s Æ-app er laget av selskapet, som har kontorer i Oslo, Stockholm og København.

Omsetningen har de siste ti årene vokst fra under 10 millioner kroner i året til over 100 millioner kroner i året i 2020, og selskapet har de siste årene ansatt mange.

KPMG-gransking

Meldingen tidligere i år ble sendt ut etter at selskapet ble varslet av de ansatte om noen av lederne i Shortcut.

En intern gransking ble satt i gang, og revisorfirmaet KPMG ble hentet inn for å gjennomføre den.

«De to lederne har over tid hatt oppførsel som er uakseptabel, og ikke i tråd med det vi venter fra våre ledere og ansatte», skrev selskapets ledelse i en melding til de ansatte, som E24 har fått tilgang til.

«De har gjort mange gode ting for Shortcut, men deres oppførsel mot kollegaer har ved noen tilfeller vært uakseptabel.»

Shortcut har stått bak noen av Norges mest brukte apper. Vipps er blant disse.

Marius Mårnes Mathiesen, administrerende direktør i Shortcut, vil ikke stille til intervju med E24. Han viser til at de ikke kan kommentere saken i detalj, fordi det er snakk om personalsaker.

Han skriver dette i en e-post til E24:

– Jeg kan bekrefte at vi har håndtert en varslingssak og at to av våre ledere ikke lenger jobber i selskapet. Saken er alvorlig og uakseptabel, og et brudd på våre etiske regler og de forventningene vi har til våre ledere. Av hensyn til de berørte og at dette er en personalsak, ønsker vi ikke å kommentere saken i detalj.

Mathiesen var en av personene som grunnla Shortcut i 2007, og har vært i selskapet siden den gang.

E24 har forelagt informasjonen i denne artikkelen for den ene lederen. Han ønsker ikke å uttale seg om saken.

Den andre lederen har ikke besvart E24s henvendelser.

Har du informasjon om denne saken? Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post ps@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4799240017

– Gutteklubb

E24 har snakket med 14 personer som er, eller har vært, ansatt i Shortcut. De vil ikke stå frem med fullt navn da de frykter dette kan få konsekvenser for dem på deres nåværende arbeidsplass.

E24 har vært i kontakt med både kvinner og menn som reagerte på kulturen i selskapet. Flertallet av dem beskriver hvordan selskapet over flere år hadde en mannsdominert ledelse og en kultur som blir beskrevet som «guttete».

Fire av de E24 har snakket med sier at de sluttet i Shortcut på grunn av kulturen i selskapet.

– Til slutt gidder du ikke gutteklubben lenger, sier én av dem.

– Ble sjokkert

Shortcut har ikke ønsket å fortelle hvor mange varsler det var snakk om, eller hvilke hendelser de dreide seg om. Selskapet viser til hensyn til de berørte og at dette er en personalsak.

– Vi ble sjokkert da vi oppdaget hva som har foregått uten at vi visste om det. Vi innser i ettertid at vi som organisasjon ikke har vært godt nok forberedt, og dette er noe som går sterkt inn på oss alle, skriver administrerende direktør Mathiesen i en e-post.

Administrerende direktør i Shortcut, Marius Mathiesen, sier de ble sjokkert over det som hadde foregått i selskapet.

– Som arbeidsgiver er vi både juridisk og moralsk forpliktet til å være et trygt sted å arbeide for alle, uansett kjønn, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller annet, skriver han videre.

– Når vi nå har oppdaget at det har forekommet brudd på våre etiske regler og det vi forventer fra våre ledere var det derfor viktig for oss å reagere både korrekt og tydelig. Dette er et viktig signal til våre ansatte om hva slags arbeidsplass vi ønsker å være, og at uønsket atferd får konsekvenser, skriver Mathiesen.

Han skriver at de i etterkant av varslingssaken er i gang med å gjennomgå og forbedre varslingsrutinene sine, og etablere etiske retningslinjer for alle ansatte.

Lav kvinneandel

Shortcut skriver i årsrapporten for 2020 at de har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og at de rekrutterer fra «miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert».

Likevel var bare 12 av 73 ansatte kvinner i Shortcut ved utgangen av 2020.

E24 har spurt Shortcut om hvorfor det er så få kvinner i selskapet. Administrerende direktør i Shortcut, Marius Mathiesen, skriver til E24 at kvinneandelen i bransjen er lav, på 26 prosent, og at Shortcut har en kvinneandel på 17 prosent.

– Vi har som mål å øke kvinneandelen blant våre ansatte betraktelig, og ser nå på en rekke tiltak for å øke antall kvinnelige ansatte. Nøkkelen her ligger både i å beholde våre kvinnelige ansatte og å øke fokus i rekruttering mot kvinnelige kandidater.