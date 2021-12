Trondheim tapte elsparkesykkelsak i Høyesterett

Høyesterett forkaster anken til Trondheim kommune i saken der kommunen ville nekte Ryde å leie ut elsparkesykler på kommunal grunn.

Elsparkesykkelselskapet Ryde vant i Høyesterett over Trondheim kommune.

Sommeren 2019 vedtok kommunen at elsparkesykler for utleie på kommunal grunn uten avtale ikke er tillatt, og at elsparkesyklene vil bli fjernet for utleieaktørens regning.

Det innebar at elsparkesykkelutleieren Ryde ble pålagt å stanse utleievirksomheten fordi selskapet ikke hadde tillatelse av kommunen. Selskapet fortsatte imidlertid å sette ut elsparkesykler, fordi de mente at kommunen ikke hadde rett til å nekte dem dette.

Trondheim kommune saksøkte i 2020 Ryde for å få fastslått at selskapet ikke kunne leie ut elsparkesykler på kommunal grunn, men tapte i tingretten. Tingretten fastslo at kommunen mangler rettslig grunnlag for å hindre Rydes virksomhet. I mai i år tapte kommunen igjen i lagmannsretten med samme begrunnelse.

I november ble saken behandlet i Høyesterett, og nå er det klart at Trondheim har tapt igjen.

– Jeg har etter dette, i likhet med tingretten og lagmannsretten, kommet til at Trondheim kommunes vedtak må anses som utøvelse av offentlig myndighet som krever hjemmel i lov, skriver høyesterettsdommer Knut Erik Sæther i dommen.