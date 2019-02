Uenige om kursen for Risa – sjefen slutter

«Det er i dag ikke samsvar mellom eier og meg selv omkring hvilke strategiske valg som er de rette for å oppnå en god posisjon og inntjening i dette markedet», heter det blant annet i en pressemelding fra Trond Viding Tvedt mandag formiddag.

«Med bakgrunn i dette er det enighet mellom eier, selskapets styre og meg selv om at Risa drives videre uten min medvirkning», skriver Viding Tvedt.

Ifølge meldingen går Bjørn Risa nå fra å være styreleder til å bli daglig leder i selskapet. Petter Eiken, som er styreleder i Risa-gruppen, går inn som styreleder også i Risa AS.

«Selskapets hovedfokus er å øke lønnsomheten og bygge soliditet. Vi har en sterk samarbeidskultur og med våre gode ansatte blir det fullt fokus på hardt arbeid, god drift og fornøyde kunder», skriver Risa-eier Bjørn Risa, som i samme pressemelding nevner at Risa ser positivt på 2019 med en ordrereserve verdt rundt 1 milliard kroner.

I 2017 hadde Risa AS nærmere 1,7 milliarder kroner i omsetning og et resultat før skatt på 38 millioner kroner. Hele Risa-konsernet omsatte for 1,72 milliarder og fikk et resultat før skatt på 50 millioner kroner.

Tallene for 2018 er ennå ikke klare.