Pensjonistektepar får mest - unge, single får minst

Dårligst ut kommer enslige både med og uten barn, og enslige i yrkesaktiv alder. Enslige med barn får 1200–1300 mer å rutte med, mens enslige med barn etter en gjennomsnittsberegning får vel 1500 kroner mindre skatt hvis forslaget til Statsbudsjtt får flertall i Stortinget.

Gunstig for de med høy inntekt

Også høyinntektsfamiliene kommer gunstig ut. De får skattelettelse på 7700 kroner, men i prosent av inntekten er lettelsen større for pensjonistekteparene, sier privatøkonom Oddvar Rettedal i Sparebank 1 SR-Bank.

Det er likevel ikke skattelettelsene gjennom Statsbudsjettet som har størst betydning for folks privatøkonomi.

Renten betyr mer

Nå stiger renten, og en småbarnsfamilie med et lån på 3 millioner kroner, får en renteøkning som er mer enn dobbelt så stor som skattereduksjonen. Dessuten vil bompengebelastningen kunne svi langt mer for familier som må kjøre gjennom bomringene på Nord-Jæren i rushtiden, sier han.

Fratrekksmulighetene for folk med lån blir også mindre når regjeringen foreslår å reduseres skatt på allminnelig inntekt fra 23 til 22 prosent.

Både skatteomleggingen og renteøkningen fører til at folk flest må planlegge hva de skal bruke penger på. Selv om de fleste får noe mindre skatt, påføres de også høyere kostnader. Og når boligprisene ikke stiger, vil det være vanskelig for mange å kunne øke lånet på boligen for å øke det de har å rutte med.

