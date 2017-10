Få nye signaler om renten fra Norges Bank

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Banks hovedstyre uttalte under forrige rentemøte i september at de mente det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Dette fordi kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og at prisveksten var ventet å holde seg under 2,5 prosent de neste årene.

– Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi. Bedringen i arbeidsmarkedet ser ut til å fortsette. Prisveksten har vært litt lavere enn anslått, mens kronekursen er noe svakere enn lagt til grunn, skriver Norges Bank i pressemeldingen.

Renten har nå ligget på 0,5 prosent siden mars 2016, da den da satt ned fra 0,75 prosent. Hovedstyret sier avgjørelsen om å la renten stå uendret nok en gang, var enstemmig.

Som forventet

Beslutningen var i tråd med analytikernes forventninger.

– Norges Bank holdt renten i ro som ventet. Banken viser til at boligprisene har falt noe mer enn ventet, men ser ikke ut til å ha latt det påvirke vurderingene, sier analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Analytikerne spriker imidlertid i synet på når en ny renteendring vil komme. På det siste rentemøtet i september antydet Olsen at første økning vil komme godt inn i 2019.

DNB Markets sier i sin kommentar at de fortsatt tror det er litt mer sannsynlig at en endring vil skje litt senere.

Sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest tror imidlertid en økning kan komme før, og viser til at Finansdepartementet er vesentlig mer optimistisk i sitt syn på norsk økonomi for neste år enn Norges Bank.

– Skulle departementets anslag inntreffe, kan de være sikre på at renteoppgangen kommer i 2018 og ikke i 2019 som Norges Bank venter, skriver Gudmundsson i et nyhetsbrev nylig.

Svarte på kritikk

Sentralbanksjefen og Norges Bank har det siste året både fått kritikk fra dem som mener at renten er satt for høyt og fra dem som mener den er satt for lavt.

De som mener renten er satt for høyt, mener sentralbanken tar for mye hensyn til såkalte finansielle ubalanser i rentesettingen, og de mener renten nå er satt høyere enn utviklingen i inflasjon og ledigheten alene skulle tilsi. De som mener renten er satt for lavt, mener på sin side at det bidrar til blant annet å blåse opp en gjeldsbombe i norske husholdninger, og at den ikke tar hensyn til den økende kredittveksten.

I sitt årlige foredrag for Center for Monetary Economics (CEM), som Øystein Olsen holdt på Handelshøyskolen BI kort tid etter rentebeslutningen, tok han til motmæle mot kritikken fra begge leire.

– Norges Bank har de siste årene satt en noe høyere rente enn kortsiktige hensyn til inflasjon og produksjon isolert skulle tilsi (...) hensynet til en stabil økonomisk utvikling over tid har vært avgjørende, uttalte Olsen i en kommentar til dem som mener renten bør settes ytterligere ned.

Til dem som mener renten bør settes opp, hadde han følgende beskjed:

– Pengepolitikk kan ikke ta hovedansvar for å motvirke finansielle ubalanser. Hvis man i rentesettingen søker å forfølge mål som sentralbanken ikke kan oppfylle, vil troverdigheten til pengepolitikken gradvis svekkes. Regulering og overvåking av finansinstitusjoner må derfor også fremover være førstelinjeforsvaret mot forstyrrelser i det finansielle systemet.