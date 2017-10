Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han viser til at hovedstyrets vurdering sist gang var at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å holde seg under 2,5 prosent de neste årene.

– Etter hovedstyrets vurdering har utviklingen så langt vært om lag i tråd med bildet som ble presentert i sist. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi. Bedringen i arbeidsmarkedet ser ut til å fortsette. Prisveksten har vært litt lavere enn anslått, mens kronekursen er noe svakere enn lagt til grunn, skriver Norges Bank i pressemeldingen.