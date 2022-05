Hybridkabler fortsatt på bordet i regjeringens havvindsatsing

Hybridløsninger er fortsatt et alternativ når det skal bygges ut havvind i Norge, bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo.

Den såkalte hybridløsningen er blitt gjenstand for hard kritikk og kritiske røster mener dette i realiteten er nye utenlandskabler med et vindkraftverk i midten. Industriaktører og opposisjonen på Stortinget mener hybridkabler er en forutsetning for at utbyggingen av havvind skal bli lønnsom.

Samtidig har Senterpartiet gjort det klart at de ikke ønsker å åpne for mer eksport av norsk vannkraft gjennom nye utenlandskabler som de mener hybridkablene i realiteten vil være

Støre sa på pressekonferansen at alle løsninger fortsatt ligger på bordet.

– Tre løsninger aktuelle: Det er fra vindmølla til land, fra vindmølla ut til Europa, og toveisløsning, det er en hybridløsning. Dette er alternativene som må vurderes. Det handler litt om hva som er forutsetningene rundt det enkelte prosjekt, hvor det er behov på land, Norges behov og kapasiteten ute, sier Støre.

– Det som er hel klart er at all strømproduksjon ikke skal inn til Norge, understreket statsministeren på pressekonferansen.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum understreket på sin side at Norge skal ha lavere strømpriser i Norge enn resten av Europa.

På spørsmål om hva som skulle til for at Senterpartiet skal godta hybridkabler var svarte Vedum:

– Vi har laget et tydelig rammeverk her som er veldig tydelig. Vi skal ha mer kraft til Norge og større kraftoverskudd, noe som gjør at vi kan få trygghet for at vi får rimeligere strømpriser i Norge enn resten av Europa, bedre forsyningssikkerhet slik at vi kan bygge mer norsk industri.