Aksjesmell for Alexander Kristoff

Alexander Kristoff er klar for sin niende Tour de France. Sykkelstjernen legger bak seg ett år med dårligere resultat på investeringsfronten.

Alexander Kristoff (34) under gårsdagens lagpresentasjon for Tour de France i Tivoli, København.

Alexander Kristoff har hatt en suksessfull sykkelkarriere og tar i morgen fatt på sin niende deltagelse i verdens største etapperitt, Tour de France. Ved siden av karrieren har han lenge vært en aktiv investor og har sitt eget selskap, Alexander Kristoff Limited.

De ferske regnskapstallene viser at Kristoff hadde en portefølje med markedsbaserte aksjer på over 20 millioner kroner ved utgangen av 2021. Tidligere denne måneden uttalte han til Stavanger Aftenblad at mesteparten av disse er forvaltet av DNB Markets, mens han selv forvalter rundt 6–7 millioner kroner.

Alexander Kristoff skriver i en SMS til E24 at han ikke har noen kommentar til regnskapstallene.

Fem millioner i verdifall

Resultatet før skatt i 2021 ble 1,3 millioner kroner, som er en kraftig nedgang fra 7,6 millioner kroner i 2020.

Selskapet har hovedsakelig markedsbaserte aksjer. I tillegg har han andeler i et knippe unoterte selskaper, bokført til en verdi av 3,8 millioner kroner. Blant disse er Bikefinder AS og R&M Engineering AS.

Regnskapstallene viser at verdifallet på de markedsbaserte aksjene var på drøyt 5,2 millioner kroner i 2021.

Høy egenkapital

Til tross for tap er situasjonen i selskapet fortsatt svært solid. Egenkapitalen er på hele 24 millioner kroner. Selskapet er 100 prosent eid av Alexander Kristoff selv, han har ikke tatt ut noe lønn eller utbytte i 2021. Han sykler derimot for profflaget Intermarché Wanty Gobert, hvor han tjener sin lønn.

Under gårsdagens lagpresentasjon til Tour De France uttalte Kristoff på scenen at han har som mål å ta en etappeseier. Ifølge sportingnews.com ligger premiepotten for en etappeseier på 115,000 norske kroner.

Tro på fornybar

I et intervju med Stavanger Aftenblad tidligere denne måneden uttalte Kristoff at han har stor tro på grønne og fornybare selskaper.

– Jeg tror faktisk at vi bare har sett starten på den grønne og fornybare bølgen, sa han da.

Han har blant annet investert i selskaper innenfor jordbruksteknologi og er i stor grad inne i vekst- og oppstartsselskaper. Han konstaterte da at det hadde vært en kraftig nedgang i den grønne sektoren, men at han tenkte langsiktig og satt stille i båten.