Rekordhøy tømmerpris

Snittprisen på alt tømmer som ble solgt i andre kvartal, endte på 501 kroner per kubikkmeter. Det er den høyeste prisen som er registrert i ett kvartal.

Prisene på tømmer økte i andre kvartal.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sammenlignet med andre kvartal i fjor var prisøkningen på 16 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå.

I alt ble det hogd rett i underkant av 3 millioner kubikkmeter tømmer for salg mellom april og juni i år, som er omtrent det samme som i tilsvarende kvartal i fjor.

Sagtømmerprisen for gran og furu var henholdsvis 21 og 18 prosent høyere i andre kvartal i år enn i tilsvarende kvartal året før. Sagtømmer er tømmerstokker som er lange, tykke og rette nok til å kunne skjæres til planker og bord. I gjennomsnitt fikk skogeierne 653 kroner per kubikkmeter for sagtømmer av gran og 632 kroner per kubikkmeter for furutømmeret.

Samtidig ble det i andre kvartal eksportert 1,17 millioner kubikkmeter tømmer. Det er 160.000 kubikkmeter mer enn i samme kvartal i fjor.