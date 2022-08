Helge Lund tjente 705 millioner kroner

Helge Lund, tidligere sjef for Statoil og nå styreleder av britiske BP, satt igjen med en halv milliard kroner etter skatt i fjor.

Helge Lund har privat tjent gode millioner. Tirsdag kan selskapet han leder komme til å rapportere om milliarder i klingende mynt.

Helge Lunds heleide selskap Inkerman hadde i fjor et resultat før skatt på 705 millioner kroner, ifølge årsregnskap hentet fra Brønnøysundregistrene.

Lund satt som konsernsjef av Statoil i ti år, fra 2004 til 2014. I dag sitter han som styreleder i olje- og gasselskapet BP og legemiddelfirmaet Novo Nordisk.

650 av de 705 millioner kronene Lund tjente i fjor kom som direkte salgsinntekt. Den tidligere Statoil-sjefen driver blant annet konsulentvirksomhet gjennom selskapet.

De resterende 50 millioner kronene kom fra avkastning på investeringer som Lund har gjort.

500 millioner kroner etter skatt

Etter skatt satt Lund igjen med en halv milliard, eller 500 millioner, kroner. Det er kraftig opp fra 3,8 millioner kroner året før.

Hele resultatet ble ifølge årsregnskapet overført til selskapets egenkapital.

Lund får for tiden rundt ni millioner kroner i honorar for rollen som styreleder i BP, i tillegg til to millioner i honorar for styreledervervet i Novo Nordisk. Det er usikkert om disse inntektene er del av salgsinntektene til Lunds selskap eller om de betales direkte til ham som privatperson.

Venter oljeoverskudd i milliardklassen

Det britiske olje- og gasselskapet BP, som Lund er styreleder for, vil komme med ferske kvartalstall tirsdag. Her ventes det «bonanza», ifølge britiske The Sunday Times.

Analytikerne som følger selskapet venter på forhånd et salg av olje og gass verdt 61,5 milliarder dollar. Det tilsvarer nesten 600 milliarder kroner.

Samtidig tror analytikerne at overskuddet havner på 6,6 milliarder dollar, eller rundt 64 milliarder kroner, ifølge estimat hentet inn av Bloomberg. Hvis det blir det faktiske resultatet, vil det være mer enn en dobling fra samme periode i fjor.

BP er det siste av en rekke oljegiganter til å rapportere om hvordan det gikk i andre kvartal i år. Equinor har allerede levert sitt nyeste regnskap, som viste et resultat før skatt på 17, 6 milliarder dollar.

Til sammen har oljegigantene Exxon Mobil, Chevron, Shell og TotalEnergies allerede kunngjort en samlet profitt på nesten 500 milliarder kroner, ifølge Reuters.