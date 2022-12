Prosjektrushet på sokkelen: Leverer plan for Dvalin Nord til nær åtte mrd.

Wintershall Dea, Petoro og Sval leverer utbyggingsplan for gassfeltet Dvalin Nord, en investering på nær åtte milliarder kroner.

Wintershall Norges sjef Michael Zechner (t.v.) leverte nylig planer for andre fase av Maria-utbyggingen. Nå leverer han plan for gassfunnet Dvalin Nord til 7,7 milliarder kroner.

Dvalin Nord-feltet i Norskehavet er operert av Wintershall Dea, og var det største funnet på sokkelen i 2021, ifølge Oljedirektoratet.

Funnet inneholder om lag 84 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 94 prosent er i form av gass. Oppstarten av produksjonen er ventet i fjerde kvartal 2026.

Utbygginger som ligger nær eksisterende innretninger kan ofte bygges ut raskt, og koster som regel mindre enn å bygge ut felt i helt nye områder med lite infrastruktur. Utbyggingen skal koste opp mot åtte milliarder kroner, ifølge Olje- og energidepartementet.

– Jeg er glad for å motta enda en utbyggingsplan for nye ressurser i Norskehavet, og vil applaudere Wintershall Dea og partnerne for å levere en utbyggingsplan for Dvalin Nord allerede i år, som var det største funnet på norsk sokkel i fjor, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en melding.

Tidligere i høst har Wintershall har levert plan for fase to av Maria-feltet, mens Aker BP levert utbyggingsplan for Trell og Trine til seks milliarder kroner og Equinor har levert planer for Irpa-feltet til 15 milliarder. Aker BP ønsker også å levere en rekke utbyggingsplaner før jul, som skal gi investeringer på 185 milliarder kroner.

– Vil gi viktige bidrag

Dvalin Nord skal bygges ut med en havbunnsramme, og så skal det bores tre produksjonsbrønner. Det skal etter planen kobles til Dvalin-feltet, som ligger rundt 10 kilometer unna. Derfra skal gassen transporteres via Equinor-feltet Heidrun, som ligger om lag 25 kilometer unna.

Fra Heidrun transporteres gassen videre gjennom gassrøret Polarled til Nyhamna i Møre og Romsdal. Derfra sendes gassen videre gjennom det norske rørsystemet til kunder i Europa.

– Dvalin Nord-utbyggingen viser at Norskehavet er viktig for norsk gassproduksjon. Prosjektet vil gi viktige bidrag til verdiskaping og sysselsetting, i tillegg til ettertraktet gass til Europa når feltet kommer i produksjon, sier Aasland.

Slet med mye kvikksølv

Det har vært store utfordringer med Dvalin-feltet, som skulle starte opp i 2020 men måtte utsettes. Årsaken var at det var mye kvikksølv og hydrogensulfid i gassen, noe som er et problem for prosessanleggene på land.

Partnerne har tatt grep for å løse disse problemene, og sikre at produksjonen på Dvalinfeltet kan komme i gang.

Eierne i Dvalin Nord er Wintershall med 55 prosent, statlige Petoro med 35 prosent og Sval Energi med ti prosent.