DNO-analytiker om oljestans: Tror eksporten vil gjenopptas «innen dager»

DNO og andre oljeselskaper med virksomhet i den kurdiske regionen i Irak faller kraftig på børs etter at oljeeksporten via Tyrkia er stanset.

Analytiker Teodor Sveen-Nielsen Sparebank 1 Markets

DNO ramler nær 11 prosent på Oslo Børs, mens andre oljeselskaper med virksomhet i regionen, som Genel Energy og Gulf Keystone, faller henholdsvis 7 og 16 prosent på London-børsen.

Årsaken er helgens nyheter om at eksporten fra Irak til Tyrkia gjennom en rørledning til havnebyen Ceyhan ved Middelhavet er midlertidig stanset, en beslutning som ble tatt etter at Irak vant frem i en rettstvist mot Tyrkia.

Ifølge Bloomberg har Irak i lang tid hatt en disputt med Tyrkia om oljeeksporten fra den kurdiske regionen. Torsdag kom avgjørelsen i Iraks favør i voldgiftssaken.

Mandag melder DNO, som har noen av sine viktigste oljefelter i regionen, at Kurdistans regionale regjering har gitt beskjed om å stanse leveranser av olje til Irak-Tyrkia-rørledningen.

Tror eksporten snart er i gang igjen

– Selv om ingenting er sikkert, er vårt hovedscenario at eksporten vil gjenopptas innen dager, skriver analytiker Teodor Sveen-Nielsen Sparebank 1 Markets i et notat til kundene.

Han peker på at oljeprisene har reagert lite, selv om rørledningen transporterer rundt 400.000 fat om dagen, og tolker det som at markedet ikke legger til grunn en permanent eksportstans

– Imidlertid, hvis oljeeksporten ikke fortsetter innen kort tid, tror vi oljeselskapene i den kurdiske regionen som påvirkes av rørledningen, vil reduserer investeringene betydelig, legger han til.

– En kjøpsanledning

Analytikeren peker på at DNO har rundt 85 prosent av selskapets produksjon i regionen, mens 15 prosent er i Norge.

Sveen-Nilsen skriver videre at meglerhusets hovedscenario er at selskapenes kursutvikling vil være svake de neste dagene, med fall på mellom 5 og 15 prosent relativt til markedet, drevet av «frykt for en forlenget nedstenging, men også en påminner om regional risiko».

– For aksjekurser som er ned mer enn 10 prosent i dag, vil vi argumentere for at det gir en kjøpsanledning, skriver han.