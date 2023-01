Ber Equinor skjerpe seg: – Grov svikt!

Fagforeningstopper reagerer på avsløringer av offshore-innleie. NITO-president Trond Markussen sier sikkerhet ikke kan belage seg på flaks og tilfeldigheter.

President Trond Markussen i fagforeningen NITO – hvor ingeniører og teknologer er organisert – reagerer på historiene om innleide på Equinor-plattformene.

Etter å ha lest Aftenbladet og E24s avsløringer om at innleide arbeidere er sendt på Equinor-plattformer uten å oppfylle selskapets krav, er forbundsleder Hilde-Marit Rysst i fagforbundet Safe sjokkert.

De innleide arbeiderne jobber med iso-fagene: isolasjon, stillas og overflatebehandling. Rysst har medlemmer i flere selskap innenfor dette området – og hos Equinor.

– Dette bryter med alle form for seriøst sikkerhetsarbeid. Vi har også fått rapporter om språkproblemer. Når vi tar dette opp i våre møter med myndigheter og oljeselskapene, opplever vi at varslene blir bagatellisert og at vi overdriver. Derfor er vi takknemlige for Aftenbladet og E24s avsløringer, sier Rysst, som selv har bakgrunn fra Equinor.

Også president Trond Markussen i NITO, som organiserer ingeniører og teknologer, reagerer sterkt.

– Disse historiene viser grov svikt. I første omgang forventer vi nå at operatørene tar ansvar og gjennomfører en skikkelig opprydningsrunde. At ukvalifisert personell er blitt sendt hjem underveis, er bra. Men de skulle aldri ha vært der i utgangspunktet, sier han.

Avviser problem

Aftenbladet og E24 har avslørt at innleide arbeidere fra Global Work er sendt offshore, uten å oppfylle Equinors krav om å kunne skandinavisk eller engelsk. De innleide er blitt hentet inn av Kaefer Energy, mens Equinor har vært ansvarlig.

I 2019 ble to polske Global Work-ansatte sendt hjem fra Martin Linge-prosjektet i Nordsjøen. En granskning avdekket at det var enkelt å jukse på språktester. Også etter granskningen fortsatte språkproblemene, har flere oljearbeidere fortalt Aftenbladet og E24.

I november i fjor varslet Equinors hovedverneombud på Johan Sverdrup-feltet om bekymring for innleide fra Global Work som ikke forsto språket, eller manglet erfaring.

I ett tilfelle har Aftenbladet og E24 dokumentasjon på at en ansatt i Kaefer utstyrte en kvinne med en forfalsket CV, og ba henne bruke den til å søke jobb hos Global Work. Kvinnen ble så leid inn av Kaefer til Martin Linge.

Global Work har hovedkontor i Zabrze i Polen. Bemanningsselskapet har levert mange hundre arbeidere til søsterselskapet Kaefer Energy i Norge de siste årene.

Equinor og Kaefer har avvist at innleide med manglende språkkunnskap eller kompetanse har vært et problem, eller gått utover sikkerheten.

Selskapene understreker at innleide blir testet for språk og kompetanse. Equinor-talsperson Gisle Ledel Johannessen har svart at de ikke har indikasjoner på at «språk faktisk har ført til økt sikkerhetsrisiko», eller at kompetansen generelt er mangelfull hos innleide.

Kaefer-direktør Bård Bjørshol, som også svarer på vegne av Global Work, har skrevet at rekrutteringen i Global Work følger anerkjente metoder og prosedyrer, og at Kaefer ikke har avdekket «direkte feil eller juks» når de har hatt revisjon av søsterselskapet. Han vil ikke uttale seg om enkeltsaker, men understreker at CV-juks er uakseptabelt og vil bli håndtert i bedriften, dersom det oppdages.

– Equinor viser manglende forståelse

NITO-president Markussen viser til at fagforbundet flere ganger har påpekt problemer som kan oppstå med «et frislipp for bruk av innleid personell».

– Dagens praksis har gjort det mulig å hente personell på tvilsomme kontrakter med stadige utskiftninger. Dette gjør at folk ikke har tid å bli kjent med plattformene og systemene. Når dette kombineres med tvilsomme arbeidsavtaler og manglende språkkunnskaper, har det sviktet, sier han.

Markussen mener at Equinor viser en manglende forståelse for grunnleggende sikkerhetsarbeid, når selskapet skriver at de «ikke har indikasjoner på at språk faktisk har ført til økt sikkerhetsrisiko».

– Vi kan ikke belage sikkerheten på flaks og tilfeldigheter. Her må Equinor skjerpe seg. NITO kommer blant annet til å følge opp dette i Sikkerhetsforum med partene i arbeidslivet og i andre relevante fora i tiden framover.

Vil ha mer ydmykt Equinor

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sitter igjen med et inntrykk av at selskapenes ledelse på land har et flott bilde av at alt fungerer og at systemene deres er i orden.

– Samtidig opplever arbeidere ute på plattformene at kolleger ikke skjønner dem, og ikke har den kompetansen som trengs. Bare avstanden mellom de to fortellingene burde gjøre at selskapene begynte å stille spørsmål, sier Rysst.

Safe-leder Hilde-Marit Rysst ber Petroleumstilsynet komme på banen.

Hun blir ikke overrasket om språksituasjonen er langt verre enn det som rapporteres.

– Mange synes at det å rapportere inn en kollega, er vanskelig. Så her må Equinor være langt mer ydmyke. De må ikke si at alt er i sin skjønneste orden, når så mange forteller det motsatte, sier Rysst.

Nå er fagforeningstoppen klar på at Equinor må ta tak.

– At de offshore forstår hva de skal gjøre og hva som blir sagt, er svært viktig og en forutsetning for et trygt arbeidsmiljø – og dermed for produksjonen og sikkerheten. Det må bli slutt på forfalskede CV-er, juksing på språktester og andre formelle krav. Her trengs det åpenbart en storrengjøring, sier Rysst.

Hun forventer også at myndighetene tar tak.

– Jeg har en klar oppfordring til Petroleumstilsynet om at de går dette etter i sømmene, sier Rysst.

– Må passere en del barrierer for å reise offshore

– Vi tar disse sakene på alvor. Sikkerheten for alle som jobber for oss er vår øverste prioritet, sier talsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor.

Han påpeker at for å få reise offshore, må en del barrierer passeres.

– Hvis disse feiler, har vi oppfølging på plattformen som kan utløse hjemsending. Årsaker til dette kan være utfordringer med språk, at kompetansen ikke stemmer med det papirene tilsier, eller adferd som ikke er forenelig med god HMS-kultur, sier Ledel Johannessen.

Equinor har sammen med Kaefer – som leier inn arbeidere fra Global Work – gjort en verifikasjon og så en «rekke tiltak for å sikre at manglende språkkunnskaper ikke skal utgjøre en økt sikkerhetsrisiko».

– Påstander om CV-juks og brudd på formelle krav vil bli fulgt opp i vår dialog fremover. Vi opplever at vi har et godt HMS-samarbeid og felles mål for hvordan forholdene skal være på arbeidsplassen, sier Ledel Johannessen.

Tilsynet: Ikke funnet grunn til å reagere

Aftenbladet og E24 har spurt Petroleumstilsynet om deres erfaringer med språkkunnskap og kompetanse hos innleide fra Global Work.

Talsperson Øyvind Midttun svarer at de ikke har funnet grunn til å reagere på kompetansen til innleide hos Kaefer.

– Når det gjelder oppfordringen fra Rysst, viser jeg til at Petroleumstilsynet vil fortsette å føre tilsyn med selskapenes bruk av innleie i 2023, sier Midttun.