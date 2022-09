Kavli ringer rundt til grossister etter prissjokk på skinkeost i Bergen

Kavli-sjefen sier hun er sjokkert etter at en tube med skinkeost ble solgt for 72 kroner til kommunale barnehager i Bergen.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter at Bergen kommune tok kontakt med grossisten som leverer til barnehagene, ble prisen satt ned med 44 prosent. Kavli tar uansett kontakt med grossister for å forsikre seg om at det ikke er lignende priser flere steder.

– Om det stemmer at prisen til sluttbruker er 72 kroner, så er vi sjokkerte. Denne prissettingen står ikke i forhold til prisen vi gir ut til grossistene, sier administrerende direktør Kristine Aasheim i Kavli til Bergensavisen.

Hun vil ikke ut med produksjonsprisen for skinkeost, men sier det ikke forsvarer en pris som den barnehagene i Bergen måtte betale. Hun takker Aurdalslia barnehage for at de sto fram og fortalte om prisnivået.

Grossisten til barnehagene i Bergen, Måkestad, vil av kontraktshensyn ikke kommentere saken.