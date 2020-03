Schram: – Vil gjøre det som står i vår makt

Norwegian-sjefen er klar på at de skal gjøre det de kan for å oppfylle myndighetenes betingelser for å få milliardgarantien.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Stian Lysberg Solum

Martin Hagh Høgseth

– Vi synes det er veldig positivt at norske myndigheter kommer med en tiltakspakke for hele luftfarten i Norge, sier Norwegian-sjef Jacob Schram på en pressekonferanse.

– Vi har hatt god dialog med myndighetene, og har vært veldig tydelige på at vi trenger likviditet. Og vi trenger det hurtig. Vi er veldig takknemlig for at det er det vi nå får tilbud om, sier Schram.

Partiene bak forliket kom i kveld med en lånegarantiordning på seks milliarder kroner til flyselskapene, hvorav Norwegian kan få inntil tre milliarder.

For å få delta i ordningen må flyselskapene ha en egenkapital på over åtte prosent. Norwegian klarer ikke å nå dette kravet, og har derfor fått en særordning i tre deler.

– Skal gjøre det som står i vår makt

– Vi skal gjøre det som står i vår makt for å kunne oppfylle de betingelsene sånn at vi får ut de tre milliardene som er sårt trengt i perioden frem til juni, sier Schram.

Flyselskapet får i første omgang en lånegaranti på 300 millioner kroner, uten andre krav enn å sikre 10 prosent som staten ikke dekker fra en bank eller annen finansinstitusjon.

Kravene trer inn i neste fase. For å få tilgang på en lånegaranti på 1,2 milliarder kroner må flyselskapet få rente og avdragslettelser fra dagens kreditorer. Den siste delen av garantien på 1,5 milliarder kroner kommer først til anvendelse når selskapet når egenkapitalkravet på åtte prosent.

– Vi kommer til å bruke litt tid på å sette oss inn i det. Men først og fremst snu oss rundt å begynne å jobbe med de med en gang, sier Schram, som ikke ville kommentere betingelsene inngående.

Vil bygge et nytt og sterkere Norwegian

Norwegian-sjefen understreket på pressekonferansen at selskapets plan er å bygge et «nytt å sterkere Norwegian», ved å fortsette planen om å gå fra vekst til lønnsomhet.

– Det er viktig å understreke at vi lå an til tidenes beste sommer, og et positivt resultat for 2020 før krisen inntraff, sier Schram.

– Et nytt og sterkere Norwegian kommer til å bygge på varemerke for norske verdier, norske produkter, men ikke minst flybilletter til folk flest.

Han sa også at flyselskapet fremover ser for seg å markedsføre Norge og Norwegian i utlandet.

Analytiker: – Ikke urimelig

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir mener kravene til Norwegian virker fornuftige.

– Det virker ikke urimelig å sette krav til Norwegian når de står fordi de står i en mye mer avansert situasjonen enn SAS, sier Elnæs til E24.

– Man kan vel kanskje si det sånn at myndighetene nå har gitt Norwegian et instrument som kan gi en bedre økonomisk robusthet.

Han understreker at flyselskaper slik corona-situasjonen er nå kanskje ikke er de det er enklest å skaffe egenkapital til.

– På den andre siden vet vi jo at dette vil gå over. Da vil de selskapene som har et godt utgangspunkt komme raskt tilbake igjen. Det er jo den risikoen investorer eller finansinstitusjoner må vurdere om hvilke selskaper de vil legge penger i, sier Elnæs.