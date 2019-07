Fra 242 millioner i minus til 20 millioner i pluss for Smedvig Hagland

For bare fire måneder siden måtte Petter Smedvig Hagland tåle store overskrifter da årsregnskapet for Petrus AS viste 242 millioner kroner i minus i 2017. Nå viser 2018-regnskapet drøyt 20 millioner i pluss.