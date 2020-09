Castberg-saken: – Equinor skylder på pandemien

Til olje- og energiminister Tina Bru har Equinor gitt beskjed om at pandemien er den største utfordringen til Castberg-prosjektet.

Olje- og energiminister Tina Bru har svart på Castberg-spørsmål fra SVs Lars Haltbrekken. Foto: Bjørge, Stein

Mens Petroleumstilsynet onsdag opplyste at Equinor og Johan Castberg-prosjektet skal granskes for å finne ut hvordan de omfattende sveisefeilene kunne skje og hvorfor datafeilen i DNV Gls program Sesam Stofat ikke ble oppdaget tidligere, har Equinoir selv opplyst til olje- og energiminister Tina Bru at det er pandemien som er den største utfordringen til Castberg-prosjektet.

Etter at SVs Lars Haltbrekken har stilt flere spørsmål til Tina Bru om Castberg-prosjektet, kom Tina Bru med svar torsdag.

Fakta Dette er saken Johan Castberg-skipet er under bygging i Singapore. Sommeren 2019 avdekket Equinor høy feilrate på sveisearbeidet, noe som førte til utbedringsarbeid og ytterligere kontroll av sveiser. Våren 2020 ble det i tillegg avdekket en feil i dataprogrammet Sesam Softus som har ført til at Equinor har feilberegnet utmattingslevetid på deler av skroget.

Petroleumstilsynet skal nå finne ut hvordan alle sveisefeilene kunne skje og hvorfor sveisefeilene og analysefeilen i dataprogrammet ikke ble oppdaget på et tidligere tidspunkt.

Dette fikk Petroleumstilsynet greie på i et møte den 25. juni med Johan Castberg-lisensen. Etter dette var det møte mellom Petroleumstilsynet og Equinor den 10. juli og 11. august i år hvor Equinor la fram problemene. I forrige uke ble Equinor-topp Geir Tungesvik, direktør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, kalt inn på «teppet» til Petroleumstilsynet.

I to varslingsbrev til myndighetene i august beskrev Bellona om de omfattende problemene med Johan Castberg-prosjektet. Dette førte til at SV stilte en rekke spørsmål om Castberg-prosjektet til olje- og energiminister Tina Bru (H). Les mer

– Forventet mer

– Jeg hadde vel forventet å få en grundigere oppfølging av økonomien i prosjektet, men hun sier at det har vært kontakt mellom Equinor og departementet. Vil følge denne saken opp, sier Haltbrekken.

Haltbrekken hadde spurt olje- og energiminister Tina Bru om hun var informert av Equinor om Castberg-problemene, og om det var fare for tap for Equinor og om det var fare for usikkerhet knyttet til lønnsomheten i Castberg-prosjektet.

I svaret fra Tina Bru refererer Bru til at Equinor først og fremst skylder på Covid-19-pandemien for den negative utviklingen i Castberg-prosjektet, men at sveisefeil og feil i dataprogrammet fra DNV GL er underordnede faktorer.

"Med bakgrunn i den store oppmerksomheten rundt Castberg-prosjektet har Equinor informert Olje- og energidepartementet som eier om utfordringer med framdriften av prosjektet på grunn av Covid-19, og om utfordringer med sveisekvalitet og software-program. Equinor opplyser at det er pandemien og de strenge smitteverntiltakene ved verftene som er den største utfordringen utbyggingsprosjektet står overfor", skriver Tina Bru i svaret til SVs Lars Haltbrekken.

– Equinor skylder på viruset. Jeg mistenker at problemene skyldes andre ting enn viruset, men at de bruker det nå for det det er verdt, sier Haltbrekken og legger til:

Bru sier at det kommer en runde på dette i Statsbudsjettet, men Stortinget må få en gjennomgang av denne saken. Både når det gjelder sikkerhet, men vi er også nødt til å få en runde på lønnsomheten i prosjektet. Det er ingen tvil om at lønnsomheten svekkes med de feilen som er gjort og de overskridelsene som kommer.

– Nå er spørsmålet å se hvor stor lønnsomheten er sammenlignet med det som ble lovet da Stortinget behandlet saken i 2018.

– Velferdsstaten tar risikoen

Den gang var balanseprisen på 31 dollar fatet for Johan Castberg-utbyggingen. I dag er oljeprisen litt over 43 dollar fatet. Det er usikkert hvordan utsiktene for Castberg-lønnsomheten blir når overskridelsene i prosjektet offentliggjøres i regjerings forslag til statsbudsjett for 2021 i starten av oktober.

– Vi frykter at staten blir sittende med regningen, akkurat som i Goliat-utbyggingen. Dette viser nok en gang at vi må gjøre noe med skattereglene for oljeselskapene, slik at det ikke er den norske velferdsstaten som tar risikoen, sier Haltbrekken.