Storebrand kjøper Skagen – overtar aksjer de selv har bannlyst

Etter kjøpet av Skagen vil Storebrand overta flere aksjer i Skagenfondene som forsikringsselskapet selv styrer unna i sine investeringer. Storebrand har bannlyst disse av etiske årsaker og på grunn av korrupsjonsanklager, skriver DN.

Samsung Electronics er et av disse forbudte selskapene, og Skagen har aksjer for over 4,1 milliarder kroner i Samsung. Hva som skjer med aksjene, er for tidlig å si, opplyser Storebrands kommunikasjonsrådgiver Jan Otto Risebrobakken.

– Dersom selskapene forbedrer seg, tar vi dem gjerne inn igjen. Det er en løpende vurdering, sier Risebrobakken.

– Fremtidsrettet salg

Hovedeierne i Skagen, Kristoffer Stensrud, Tor Dagfinn Veen og Åge Westbø solgte onsdag sine eierandeler til Storebrand. Ifølge Dagens Næringsliv (DN) betaler Storebrand 1,6 milliarder kroner.

– Salget er fremtidsrettet og industrielt riktig, gitt utviklingen innen pensjon og kapitalforvaltning. Storebrand blir en sterk og god eier som kan utvikle Skagen videre i tråd med kundenes interesser, sier Stensrud, Veen og Westbø i en felles uttalelse.

Upopulære aksjer

I henhold til kjøpsavtalen som er inngått vil, Storebrand kjøpe samtlige A-aksjer og 10.000 B-aksjer i Skagen, tilsvarende 90,95 prosent av aksjekapitalen og 99,9 prosent av stemmene i Skagen.

Der Storebrand tradisjonelt har fulgt strenge etiske retningslinjer for investeringer, har Skagenfondene lenge valgt å oppsøke «upopulære» aksjer.