Bonus på 25.000 kroner til ansatte i Sandnes Sparebank

Trine Stangeland, administrerende direktør i Sandnes Sparebank, er fornøyd med resultatet for 2020 til tross for en reduksjon fra 2019. Pål Christensen

Koronapandemien har vært utfordrende for Sandnes Sparebank, men til tross for mye usikkerhet i 2020 har banken klart seg bra. Resultat før skatt ligger 22,5 millioner kroner under resultatet for 2019, men det var også bankens beste år.

