Norwegian til værs på børsen etter godt resultat

På et tidspunkt hadde aksjekursen steget over 20 prosent, og ved 10.30-tiden lå den rundt 13 prosent over onsdagens sluttkurs.

– Det kom mange gode nyheter fra Norwegian. Da er det ikke så rart at aksjene går til værs, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til NTB.

Elnæs sier dette er en bra dag for Norwegian. Han minner også om at dette er et selskap hvor gode nyheter kan bety rask økning på børsen, men dårlige nyheter kan bety et stort fall.

– Norwegian er nå på helt riktig kurs, men i denne bransjen vanskelig å se hva som skjer videre. Skjer det for eksempel noe i verdenspolitikken som går ut over oljeprisene, vil dette ramme Norwegian, poengterer analytikeren.

Gode tall

Elnæs slår fast at Norwegian nå er over den kneika som flere har bekymret seg over når det gjelder selskapet. Han mener selskapet leverte veldig gode tall på presentasjonen av tredje kvartal i 2019 og ligger godt an til å levere gode resultater.

– Kvartalstallene viser at vi leverer på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet. Vi leverer et rekordresultat med rekordhøye inntekter og reduserte enhetskostnader, til tross for at vi har blitt rammet av driftsproblemer utenfor vår kontroll, sa fungerende konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen under resultatfremleggelsen torsdag morgen.

Selskapet her et omfattende opplegg for å redusere kostnader. Dette kvartalet har programmet gitt besparelser på 827 millioner kroner, og selskapet venter å nå et kostnadskutt på 2,3 milliarder i år.

– Jeg må berømme alle i Norwegian som har bidratt til å levere betydelige kostnadskutt så langt i år, sier Geir Karlsen.

Totalt 10,5 millioner passasjerer fløy med selskapet i tredje kvartal, en reduksjon på tre prosent på grunn av lavere kapasitet. Fyllingsgraden var 91,2 prosent, opp 0,7 prosentpoeng.

Kinesisk samarbeid

Norwegian kunngjorde torsdag også et samarbeid med det kinesiske bankselskapet China Construction Bank Leasing International DAC. De skal etablere et nytt selskap sammen, og dette selskapet skal eie 27 av Norwegians fly.

Avtalen vil styrke Norwegians egenkapital og redusere selskapets finansielle forpliktelser med 13,7 milliarder kroner basert på dagens kurs, melder selskapet.

Norwegian skal eie 30 prosent i det nye selskapet, mens 70 prosent vil være eid av kineserne.

– Dette er enda en fjær i hatten for Norwegian. Det kom ikke som noen overraskelse at det var et kinesisk selskap, sier Elnæs.

Lease ut fly

Hensikten med det nye selskapet er å finansiere, eie og lease ut fly som Norwegian har bestilt. I første omgang omfatter avtalen 27 fly av typen Airbus A320neo som skal leveres fra 2020 til 2023.

– Avtalen vil bidra betydelig til å redusere våre eksisterende og framtidige finansielle forpliktelser. Dette er et av mange viktige tiltak for at Norwegian skal kunne levere på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet, sier konsernsjef Geir Karlsen.

China Construction Bank Leasing International DAC er et heleid datterselskap av verdens nest største bank, China Construction Bank.

Fakta om Norwegians kvartalsresultat

Nøkkeltall fra Norwegians resultat for tredje kvartal 2019. Tall for tredje kvartal 2018 i parentes.

* Driftsinntekter: 14.401,1 millioner kroner (13.387,2 millioner kroner)

* Driftsresultat: 2.969,8 millioner kroner (1.815,4 millioner kroner)

* Resultat før skatt: 2.202,7 millioner kroner (1.600,3 millioner kroner)