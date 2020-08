ONS vil gjøre sinte utstillere glade

Sinte ONS-utstillere skal gjøres fornøyde i løpet av et par dager, ifølge styreleder Tor Arnesen i ONS. 21 krisemillioner fra staten skal i hovedsak gå rett tilbake til utstillere som krever pengene sine tilbake.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Olje- og energiminister Tina Bru trakk 21 krisemillioner opp av veska sist fredag. Da så tingene straks lysere ut for ONS. Gjennom helgen har organisasjonen jobbet med å forberede et forslag til hvordan pengene skal disponeres. Foto: Jarle Aasland

Ove Heimsvik Journalist

– Vi har hele tiden sagt at hvis vi får penger fra myndighetene, så skal det komme utstillerne til gode. Vårt mål er å komme så nær som mulig det nivået oljemessen OTC i Houston har lagt seg på. Her venter jeg på en anbefaling fra administrasjonen, sier Arnesen til Aftenbladet/E24.

Ifølge nettsidene til OTC kan utstillerne velge mellom to alternativer:

90 prosent refusjon av deltakeravgiften til årets messe.

Overføre hele deltakeravgiften til OTC 2021, med en garanti mot prisøkning eller pristillegg, med mindre den enkelte utstiller ønsker endringer i bestillingen.

ONS-styremøte mandag

Da olje- og energiminister Tina Bru trakk 21 krisemillioner opp av veska sist fredag, så tingene straks lysere ut for ONS. Gjennom helgen har organisasjonen jobbet med å forberede et forslag til hvordan pengene skal disponeres.

Mandag klokken 13 møtes styret i ONS i Stavanger for å diskutere saken.

– Jeg regner med at styret og administrasjonen blir enige om hvordan tilbudet til utstillerne skal se ut i løpet av de nærmeste dagene, sier Arnesen.

– Stiller meg uforstående

I flere måneder har det vært konflikt mellom en del av utstillerne og ONS rundt refusjon av deltakeravgiften. Styreleder Arnesen innrømmer at det første tilbudet til utstillerne var for dårlig, og at det derfor ble forbedret. Men det siste tilbudet – en refusjon på 55 prosent av deltakeravgiften eller 70 prosent rabatt i 2022, uten prisstigning– har langt fra blidgjort utstillerne.

Tvert imot.

– Uansett hvordan dette ender, kommer jeg aldri tilbake til ONS så lenge Leif Johan Sevland er sjef, sa toppsjef i teknologiselskapet Clampon, Dag Aldal, til Aftenbladet/E24 fredag.

– Jeg synes det er synd Aldal kommer med en slik uttalelse. Jeg stiller meg uforstående til den, sier styreleder Arnesen.

Driver ONS selvskading?

Aldal representerer ett av det som skal være i overkant av 20 selskaper som vurderer søksmål for å få refundert ONS-pengene.

I begynnelsen av juni sendte advokatfirmaet Kluge varsel om søksmål til ONS på vegne av de sju selskapene Framo, Clampon, Niras, Fourphase, Ellingsen Systems, Krohne Norway og Coast Central Base, som alle hadde betalt for å delta under ONS 2020.

– Markeds- og kommunikasjonssjef Geir Helgesen i et annet av selskapene, Framo, sier ledelsen ødelegger ONS sitt omdømme og kaller dette selvskading som styret må stoppe?

– Det er veldig sterke ord jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i. Jeg synes vi har tilbudt åpen og grei dialog en rekke ganger, og vi har flyttet på fristene til å svare på de ulike tilbudene, slik utstillerne har bedt om, sier Tor Arnesen.

Skamroser Sevland

– Er Sevlands posisjon tema for dere i styret?

– Nei, han har hundre prosent støtte fra styret, sier Arnesen. Og legger til:

– Etter at Sevland kom har ONS blitt både fornyet og forbedret. Han har løftet ONS til å bli en verdensledende energiarena. Uten ham og den ledelsen vi har i dag, ville ikke ONS hatt den kvaliteten det hadde i 2018, med rundt 70.000 besøkende.

ONS har 45 millioner kroner i egenkapital. Styreleder Arnesen regner med at det aller meste av egenkapitalen vil bli brukt opp i tiden som kommer, selv om det kommer 21 millioner fra staten.

– Dette betyr at vi må ha et veldig sterkt kostnadsfokus framover mot 2022. Vi må også se på mulighetene for å skaffe nye sponsoravtaler, slik at vi kan finansiere et godt ONS i 2022. Når utstillerne kommer tilbake, skal de vite at kvaliteten på ONS er høy, sier han.

– Et sterkt kostnadsfokus, kan dét innebære å kutte lønn i ONS-organisasjonen?

– Nei, det er ikke aktuelt. Vi må ha konkurransedyktige lønnsbetingelser, sier Arnesen.

Lønn på 2,1 millioner

Den tidligere Stavanger-ordføreren Sevland, som representerte Høyre, ble ansatt som ny ONS-sjef i desember 2010, etter at Kjell Ursin-Smith kunngjorde at han ville takke for seg i jobben. Sevland tiltrådte stillingen da Ursin-Smith var ferdig i 2012.

I 2019 hadde Leif Johan Sevland en årslønn på 2.121.878 kroner, ifølge årsrapporten fra ONS. I tillegg mottok han 232.055 kroner i andre godtgjørelser. Dette handler blant annet om bilgodtgjørelse, opplyser Arnesen til Aftenbladet.

Ifølge styrelederen fikk Sevland ikke utbetalt bonus for 2019. Han opplyser at Sevland har samme lønn i år som i fjor.

ONS hadde i 2019 lønnskostnader rett i underkant av 9,9 millioner kroner. Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader kommer i tillegg.