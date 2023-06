UD inviterer til møte om Freia-boikotten

Utenriksdepartementet vil invitere til dialogmøte med næringslivet.

– Ettersom det er et ønske fra ulike parter i næringslivet, vil vi invitere til et dialogmøte denne uka, sier statssekretær Erling Rimestad til E24.

Han sier at verken Verken Freia eller Mondelez er på listen over selskaper som er sanksjonert av EU og Norge.

– Norske bedrifter og enkeltpersoner er pålagt å følge norsk lov, i dette tilfellet sanksjonene som til enhver tid gjelder. Utover dette mener vi det skal være opp til den enkelte bedrift og organisasjon å gjøre egne etiske vurderinger for seg selv.

– Det er opp til bedrifter og enkeltpersoner å ta selvstendige valg på hva de skal kjøpe og hvem de skal handle med, sier Rimestad.

YS og Virke ba tidligere i dag om et møte med næringsministeren og utenriksministeren for å avklare hvordan de skal forholde seg til Ukrainas «svarteliste». Næringsdepartementet henviser videre til Utenriksdepartementet, ifølge DN.

Disse boikotter Mondelez/Freia Den Norske Turistforening (DNT)

Norges Fotballforbund

Hurtigruten

Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels)

Classic Norway Hotels

SAS

Norwegian

Widerøe

SJ Norge

Elkjøp

Mondelez ønsker avklaring

En rekke selskaper har valgt å stanse salget av Freia-produkter etter at eieren Mondelez ble svartelistet av Ukraina. Flere næringslivsaktører har etterlyst en klargjøring av hvordan de skal forholde seg til selskaper som opererer i Russland.

Administrerende direktør i Mondelez Norge, Chris Callanan skriver i en uttalelse til E24 at selskapet overholder sanksjonene som er fastsatt. Videre mener selskapet at all politikk og offisielle tiltak bør være basert på objektive kriterier der alle selskaper behandles likt.

– Vi er glade for at både norske politikere, Coop og andre kunder, og YS og Virke nå ber om at myndighetene avklarer hvordan vi skal forholde oss til dette, skriver Callanan.

Han skriver også at selskapet «fortsetter å fordømme Russlands brutale angrep på Ukraina», og at Mondelez har begrenset aktiviteten i Russland.

– Vi er lei oss for det som nå skjer med Freia, der vårt merke fremheves blant alle selskapene som har fortsatt med virksomhet i Russland. Det er jo slik at matvarehyllene ville vært halvfulle om alle merkene som fortsatt driver i Russland blir tatt bort, skriver han.