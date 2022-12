Elon Musk ikke lenger rikest i verden

Teslas kursnekk har sendt formuen til Musk rett ned. Nå må han abdisere som verdens rikeste.

Elon Musk (til venstre) er ikke lenger verdens rikeste. LVMH-sjef Bernard Arnault (til høyre) har tatt over tittelen.

Hittil i år har Elon Musk, som har mye av sin formue i Tesla-aksjer, fått formuen barbert med 107 milliarder dollar. Onsdag er den på 164 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Franske Bernard Arnault er nå verdens rikeste med en formue på 171 milliarder dollar, ifølge indeksen. Han kontrollerer det franske LVMH-konsernet, som står bak luksusmerker som Hennessy, Dior, Louis Vitton, Dom Perignon og Hublot.

Hittil i år er Tesla-aksjen sendt ned 60 prosent. Musk har også kjøpt seg inn i Twitter for 44 milliarder dollar.

Bloomberg vurderer verdien av aksjene hans i romfartsselskapet SpaceX til 46,9 milliarder dollar.

ABDISERER: Musk er ikke lenger rikest.

Billigste Tesla-aksje noensinne

Ifølge Bloomberg selges Tesla-aksjen nå for den billigste prisen noensinne, om man regner pris mot antatt inntjening.

Ifølge nettstedet handles Tesla nå for 29 ganger den antatte inntjeningen, som skal være det billigste siden selskapet gikk på børs i 2010.

Teslas markedsverdi er har falt under 500 milliarder dollar for første gang siden 2020.

Kronglete Twitter-kjøp

Gründeren har i senere tid blitt en stadig mer kontroversiell figur, spesielt etter hans oppkjøp av Twitter.

Selve oppkjøpet var heller ikke rett fram.

Musk kom først med et bud på 44 milliarder dollar for hele Twitter tilbake i slutten av april. Tesla-gründeren gikk noen uker senere ut og sa at avtalen var satt på ventet, og åpnet for å gjennomføre oppkjøpet til en lavere pris.

I sommer ga Musk beskjed om at han skrotet hele oppkjøpet, etter at milliardæren hadde stilt spørsmål rundt hvor mange spam- og robotbrukere det var på plattformen.

Det sparket i gang søksmål fra Twitters side om at Musk måtte overholde avtalen.

Til slutt bekreftet Musk i begynnelsen av oktober at han ville gå videre med Twitter-oppkjøpet, på betingelsen at søksmålet fra Twitter ble stanset umiddelbart. Enden på visen var dermed at oppkjøpet ble gjennomført til den opprinnelige prisen på 54,2 dollar per aksje.

Tesla-aksje falt bratt like etter oppkjøpet, men steg gjennom oktober. Den 27. oktober valgte Musk å ta Twitter av børsen.