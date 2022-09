CNN: En million husstander uten strøm i orkanrammede Florida

Over 1 million husstander i Florida har mistet strømmen etter at orkanen Ian traff land onsdag, melder CNN.

Satellittbilde fra onsdag ettermiddag Florida-tid viser orkanen Ian som treffer vestkysten av delstaten.

NTB

Ifølge nettstedet PowerOutage.us. er det områdene Fort Myers go Cape Coral, der orkanen først traff land, som er hardest rammet. Der er over 330.000 husstander uten strøm nå. Det er over 70 prosent av områdenes strømkunder.

Orkanen Ian hadde bygget seg opp til like under en kategori 5-orkan da den traff vestkysten av Florida med vindkast på 250 kilometer i timen.