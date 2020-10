Resultatsesongen sparkes i gang: Venter oljesmell og kjøpefest

Oslo Børs-selskapenes inntjening ble barbert i tredje kvartal, men aktører som XXL og Europris kan tjene på at folk bruker pengene annerledes etter corona, tror aksjestrateg.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Lise Åserud / NTB

Coronakrise og lave oljepriser har satt dype spor i inntjeningen på Oslo Børs, og de neste ukene vil vise hvordan det gikk med selskapene i tredje kvartal.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets sier at coronasituasjonen slår negativt ut for mange selskaper, men peker på at andre kan komme bedre ut av det.

– I en del tilfeller har du kanskje lavere omsetning, men også lavere kostnader. Så har du også andre effekter. De pengene folk normalt hadde brukt på ferie bruker de på noe annet, som kan komme konsumvarer til gode.

Fakta Viktige resultatdatoer Liste hentet fra Oslo Børs sin finanskalender: 20. oktober: Yara og Gjensidige leverer resultatet for tredje kvartal

21. oktober: Telenor og Storebrand

22. oktober: DNB og Tomra

23. oktober: Norsk Hydro

27. oktober: XXL, Adevinta og Elkem

28. oktober: Norwegian Finans Holding, Schibsted, Aker Solutions og Kværner

29. oktober: Equinor, DNO, Rec Silicon, Kahoot, Norwegian, Orkla og Aker BP

30. oktober: Europris, Kongsberg Gruppen og Aker Biomarine

3. november: Mowi, Sats, Grieg Seafood, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind

5. november: Nel, Aker

10. november: Bakkafrost, Wallenius Wilhelmsen

11. november: Lerøy, Austevoll, Pexip

12. november: Subsea 7

13. november: Quantafuel, Sbanken

19. november: Seadrill

30. november: Borr Drilling Les mer

Venter opptur for XXL og Europris

Harper trekker frem XXL og Europris som to selskaper hvor analytikerne venter vekst, i tillegg til merkevarekjempen Orkla.

DNB Markets tror at førstnevnte har økt omsetningen kraftig – til over tre milliarder kroner i tredje kvartal fra rundt 2,5 milliarder i samme periode i fjor.

Lavpriskjeden Europris meldte på sin side om rekordresultater ved forrige korsvei.

– Europris fikk kanskje en større effekt i andre kvartal, men det blir fortsatt bra vekst i tredje kvartal, tror Harper.

– Det er sånne typer ting man bruker litt mer penger på når man ikke reiser på ferie, legger han til.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets.

Tall fra SSB bekrefter at handlemønsteret er endret etter pandemien. Folk har brukt mer penger på varekjøp, mens blant annet reiseaktiviteten er kraftig redusert og grensehandelen har nærmest stoppet opp.

Porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand har merket seg utviklingen.

Han peker på at analytikerne har jekket opp resultatprognosene i XXL og Europris, og trekker også frem veksttallene i interiørkjeden Kid.

– Orkla har gjort det bra på dagligvarer, men analytikerne er fortsatt skeptisk til restaurant, skriver Nielsen i en e-post.

Flere aksjer innen varehandel har steget mye på Oslo Børs:

Resultatsmell

Summen av selskaper ligger likevel fortsatt an til å tjene langt mindre penger.

Harper har summert opp analytikernes forventninger, og beregner at de venter et resultatfall på 34 prosent for Oslo Børs-selskapene i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Lavere oljepris er den viktigste årsaken. Ifølge Harper har oljeprisen målt i kroner falt med 28 prosent i perioden. Det rammer børsens største selskap.

– Equinor er en stor del av forklaringen på at forventet inntjening er ned såpass mye, sier Harper.

Ifølge prognoser fra Infront venter analytikerne at Equinor fikk et underliggende driftsresultat på 901 millioner dollar i tredje kvartal, mot 2,6 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Håper neste år blir bedre

Nielsen i Storebrand peker på at forventningene er generelt lave før resultatsesongen starter.

Samtidig har analytikerne justert opp prognosene litt i Norge og USA, noe Nielsen tolker som et «godt tegn» ettersom det motsatte normalt skjer på høsten.

Løypemeldingene fra verdensøkonomien har også overrasket positivt, ifølge forvalteren. Han tror investorene allerede har lagt det dårlige året 2020 bak seg og rettet blikket mot neste år.

– Alle er enige om at 2020 gir svak inntjening og alle vet at alternative plasseringer sannsynligvis gir elendig avkastning, skriver han.